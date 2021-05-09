【本報訊】WhatsApp年初推出新私隱條款，跟母公司facebook分享用戶資料，一度引發用戶大舉轉移至Signal等其他平台的「社交移民潮」。WhatsApp其後宣佈押後新條款生效時間至5月15日，不少用戶近日打開WhatsApp即接到通知，提醒用戶一旦沒接受條款，短訊、通話等功能將逐步被停用，但賬號不會被移除。

宜衡量風險「轉場」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，WhatsApp今次與年初的更新一樣，主要是商用賬戶可選用facebook雲端伺服器儲存個人用戶的資料等，但所傳的訊息內容仍然是保密；個人賬戶之間的對話則不受影響。

方保僑表示，有關的更新全球適用，惟亞洲地區用戶反應特別強烈，香港甚至有人擔心WhatsApp會否把用戶個人資料交予執法部門。他稱如當時WhatsApp可解釋清楚就不會引致軒然大波，從現時WhatsApp的更新條款來看，用戶的對話內容理應受到加密，但如果用戶仍擔心個人資料有機會被交予執法部門，應自行衡量風險，例如秘密對話時可用Signal或Telegram的secret chat，「但至緊要都係信（相關通訊平台）」。

方保僑表示，事件引發的「社交移民潮」近月已回復平靜，現時他和身邊的朋友大多數都會兼用各款通訊軟件或社交平台，「當初話轉場都係轉咗啲……𠵱家係好散亂，度度都有人搵」。

他表示，身邊只有很少數朋友刪除WhatsApp，認為港人已習慣使用facebook和WhatsApp等社交軟件或通訊平台，難以完全脫離，「玩呢啲都係為刷存在感。如果冇人睇就連存在感都刷唔到」。