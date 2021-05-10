前年9月1日「機場和你塞」期間，東涌游泳池有國旗被燒毀，22歲青年被控串謀侮辱國旗及縱火等四罪受審。辯方早前反對將被告的招認錄影片段呈堂，指他曾遭受警方威逼利誘。被告早前庭上自言被捕時在屋外遭警員毆打，不敢向家人呼救只因不想家人被「打埋一份」，並指有警員曾用半小時教他如何錄口供。法官郭啟安審視被告的精神科報告，原訂押後至今早裁定證供可否呈堂。惟控方今稱需另覓專家撰寫精神科報告，以反駁辯方一周前補交的報告，案件押後兩個月續審。

控方今日稱，一星期前收到辯方遞交一份全新精神科醫生報告，報告內容與之前已呈交、控方並無大爭議的精神科報告的關注點不同，形容是「全新方向」。控方有見及此，需要另找私家醫生專家撰寫精神科報告，以評估辯方專家的報告，需時4至6星期。

法官郭啟安遷就法庭及控辯雙方時間表後，將案件押後至7月8日續審，屆時控辯雙方的專家都要到庭，郭官將聽取雙方專家證供，才決定被告的錄影會面是否可以呈堂。

法官郭啟安又稱，本來預計案件進度良好，但現時山現如此風波，令案件起了根本變化，導致聆訊需要押後兩個月，續審時需要「重建記憶」，令法庭感沮喪。

被告黃卓禮早前自辯時供稱，被捕當晚在屋外遭警員打了一拳，感到「好驚」卻不敢呼救。被告又曾在警員記事冊上簽署確認招認內容，只因「佢搞埋我屋企人嗰時，我唔想屋企人有事，所以佢叫我簽啲咩我都會簽」。

被告又稱曾被迫模擬作供約半小時，其間有警員教他作供，包括如何辨認證物。惟他在盤問下承認，一些案發枝節及自言爬上旗杆「型啲」、「英雄主義」等供詞，均是由他主動作出，是為了「講佢（警員）最想要嘅答案出嚟」。

被告被控於前年9月1日損壞屬於康文署的閉路電視鏡頭，又與身份不詳的人士公開及故意以沾污或損壞方式侮辱國旗，並用火損壞以橫額及雜物築成的路障，以及用火損壞一些水馬。

【案件編號：DCCC181/20】

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