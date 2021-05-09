【狠狠懲罰】

【本報訊】政府對市民的自由空間寸步不讓，周小龍旗下的Chickeeduck藝術生活百貨荃灣分店，接連兩日被警方國安處搜查及消防調查走火通道。當局越打壓，市民越支持，店外已連續四日大排長龍被「大懲罰」。周稱在國安法下，「佢踩咗我嘅紅線」，坦言至今無悔堅持，「會做到被拉嗰日」。

回想由以往經營童裝店變成文創百貨，周小龍指社會運動是轉型契機，形容生意用於「維繫把聲」。他眼見前年抗爭運動沒中小企代表願發聲，感慨之餘也毅然成為出頭鳥，「我哋覺得需要畀政府聽到聲音」，這亦令他與合夥人和某些好友決裂。

「藍朋友」勸團結 周斥荒誕

去年周在荃灣愉景新城分店擺放民主女神像，合夥人因此與他「和平分手」，他至今仍記得對方臨別時所言，「如果你要企出嚟，我哋要同你割席」，自此他獨力擔起生意。接着疫情爆發，生意淡薄，加上各大地產商疑因政見拒絕租舖，由13間分店變成四間，周坦言沒太大壓力，更多的是失望，但至今無悔堅持。

由社會運動啟發至童裝店轉型，周開始與藝術家合作，放在門口的民主女神像最具標誌性，另亦有售有關民主自由的作品。周亦會設計印有正面訊息的Slogan T恤，「就算禁咗聲都好，可以着佢掛喺心口」，「喺英國殖民地時，雖然冇真民主，但我哋有自由」，他形容國安法下「佢踩咗我嘅紅線」。

面對藍黃陣營壁壘分明，周自言很多「藍朋友」曾勸他收聲，他最感荒誕是藍絲們認為「解決方法係要團結」，「阿爺收窄我嘅自由空間，我仲要同佢團結？」他已放棄與朋友爭拗政治，自言層次不同，更形容商家與建制派只懂做識時務者，香港將會變成奴隸城市、「南深圳」。周又提及他是某富豪遊樂會的會員，會員包括新地前聯席主席郭炳江，會方最近勸他退會，周直指他被勸退會，完全雙重標準，「一個被政治檢控嘅人，仲衰過行賄嘅人，唔係咁荒謬嘛」。

周跟三名子女和妻子關係良好，他甚少與子女討論政事，「唔要佢哋有任何壓力去支持我」，他慶幸子女都是「大多數」，希望子女別因他而與政見相反的朋友割席，「因為呢個係爸爸嘅選擇」，話至此周亦忍不着哽咽。

面對前路，周不假思索稱「我冇被捕準備，因為我唔覺得自己犯法」，形容敵人無形，不知何時會出現、以甚麼原因襲擊自己，故未有心理準備，但難免會感到些微恐懼，最不希望「連累」同事，「我本人周小龍會承擔所有責任。」他亦在fb無所懼表示「白色恐怖當佢冇到」，「我會做到被拉嗰日」。