羅湖懲教所傳來一封又一封信件，涉初選案正被關押的南區區議員袁嘉蔚在信上寫滿對田灣街坊的囑咐，又付上愛心湯水食譜，相比起自己身處的險境，她更關注牆外田灣街坊的情況，社區仍處處有她的身影。與袁相識、相伴多年的黃莉莉說：「佢令到田灣居民做到一樣嘢，就係知道（自己）係田灣居民嘅一分子，如果冇咗佢真係一個損失。」

記者：陳嘉裕

袁嘉蔚2019年以逾千票差距，在南區田灣擊敗報稱獨立、自2004年起連任四屆的陳富明當選，有人以為她乘政治運動的氣勢獲得高票，但更多來自是她對社區的堅持。

藍絲由指罵變相擁

黃莉莉、何嘉柔因與袁嘉蔚同為前香港眾志成員而相熟，見證她努力經營社區。黃莉莉受訪時說，就算身在獄中，袁最掛心仍是田灣居民情況，「好似佢最近寫信都有提到（選區內）要強檢，可能佢寫封信出嚟嘅時候，檢測已經完咗，助理已經完全處理好，但佢都會照寫信出嚟。」

袁入獄後不時收到田灣街坊的信件，黃莉莉引述一個街坊在信中提到，以往袁嘉蔚會第一時間提醒居民停水，惟她目前身處獄中，街坊都會主動下載水務署應用程式，主動跟進情況，「佢令到田灣居民做到一樣嘢，就係知道（自己）係田灣居民嘅一分子，呢個改變係（好大），如果冇咗佢真係一個損失。」

同為南區區議員陳炳洋也在袁嘉蔚入獄後主動協助，他形容「少咗個人」，每人多行一步是理所當然，亦因為袁過去對街坊的付出而感動。他透露袁嘉蔚當選後主動搬入田灣，「好少區議員係咁全心投入個區，佢真係太犀利，佢仲試過夜麻麻拎住罐啤酒同街坊吹水，你話佢唔上心？」

他們分開受訪，卻不約而同提到一個街站的故事。何嘉柔說一次與袁在街站遇上藍絲阿姨持續指罵，袁花了個多小時與姨姨交談，最後兩人相擁痛哭，「佢嘅愛心係跨越政見」。

陳炳洋當時也剛好在場，同樣說起同一故事，仍然印象深刻，友善待人的「鄰家女孩」豈只是其參選形象？鏡頭以外每次的日常相處都反映她真誠的內心。

YouTube拍片討論女性議題

除了區議會事務，袁嘉蔚入獄前最關注的是女性自主議題。她與黃莉莉、何嘉柔一同經營「番號ABC」YouTube頻道，討論兩性問題，也主張女性性自主，頻道未來將會以「三缺一」的形式出片。

她們說，袁嘉蔚將面臨被DQ區議會議席，也預料短期內未必可重獲自由，甚至連目前租住地方亦因經濟情況要退租，希望為袁嘉蔚守護最後空間，「我哋最後同佢嘅一點聯繫，要做到等到佢出嚟為止」。黃莉莉續說：「（預計）佢容身之處同工作都冇咗嘅時候，我哋會好想有一個板塊，佢出嚟仲見到。」

她們陪伴袁由「𡃁妹仔」走到還柙，直言「心痛」她的遭遇，但也欣賞袁在時勢下願意將自己推向浪尖的決心；黃莉莉相信她無悔當日參選的決定，「佢會覺得時勢將所有人推到盡頭，我已經無路可退，點解我呢一刻仲為咗保護自己，覺得自己唔想就唔做（參與立法會選舉）？」她們都明言，在大政治上都難以有作為，在如今的過渡期，她們會做好在囚支援，等候再聚的日子。