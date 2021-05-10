太古康怡花園N2座居民昨日（9日）放「疫監」，惟「放監」後仍須於指定日期接受強制檢測。該座大堂傍晚張貼告示，通知所有已獲安排離開檢疫中心的居民須於明天（11日）、16日及23日接受強制檢測。有居民批評當局指示混亂，指有鄰居早前曾查詢強檢日期，惟職員的答覆與通告最新指示的日期不同，又慨嘆「放監」後仍未能放下心頭大石，坦言「唔知仲會玩多我哋幾（多）次」。

通告指明，曾於4月15日至5月5日期間於康怡花園N2座居住或工作的人士，須於11日、16日及23日接受強制檢測。居民可以到鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站接受檢測，採樣站於強制檢測日的服務時間將由朝10晚8延長至朝8晚8。居民亦可自行透過其他渠道進行檢測，並向東區民政事務處登記資料。

昨日「放監」的陳小姐（化名）表示，今早看到鄰居聯絡群組的訊息指，有鄰居曾致電相關部門詢問強制檢測日期，對方當時回覆指，居民須於12日、17日及24日接受強制檢測。直至傍晚，大堂張貼的告示卻指居民須於11日、16日及23日接受檢測，同時有保安逐家逐戶拍門通知住戶有關安排。

陳小姐批評當局指示混亂，直指「由朝早到同一個夜晚就完全唔同晒」，又批評當局太遲通知，打亂不少居民的計劃。陳小姐稱她明天毋須上班，能抽空接受檢測，「但唔係個個咁好彩，有啲人都要返工，有啲又要湊小朋友」。

陳小姐又表示，本身打算取樣本瓶或到較少人排隊的流動採樣站，但為減低當局出錯的機會，現時會選擇到指明的流動採樣站接受檢測，「經過咁多次，如果唔去返指定嗰度，要打電話通知佢去其他檢測站，你唔會相信佢會幫你入返正確資料」。陳小姐回想連日來的經歷，直指多項安排均非常混亂，坦言「你以為離開咗檢疫中心就可以解除『魔咒』，其實唔係囉，仲要捱埋呢幾次檢測，唔知仲會玩多我哋幾次」。

署方無為居民特設檢測站

而下一個強檢日即將來臨，有居民亦強調現行的鄰近檢測點是無法消化數百住戶，「檢測中心爆咗冇可能去到，啲樽仔每日都唔夠，鄰居噚晚先出嚟，今日又再徬徨過點樣去做檢測」，期望當局可特別設站方便強檢；但她指，署方人員已無再致電居民跟進。

食衞局回覆查詢時則指，從檢疫中心放行回家的自行監察人士，僅可用如流動採樣站、社區檢測中心、自行取樽等恆常強制檢測的6種方法作強檢。即局方無特別為今次放「疫監」的居民特設檢測站。

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