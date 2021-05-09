【本報訊】教育局過去一年向教育界施「大手術」，教師見盡校園轉變。曾任教中史科的中學教師奚老師（化名）原本打算五至六年後才退休，惟近期決定兩年內提早退休移民英國。她指離開主因是本港政治環境轉差，「好簡單嗌口號又話要坐監，好多事都唔開心……又唔可以遊行，冇辦法講出自己意見」。她又透露，學校今年已有兩名教師離職移民，亦有同事考慮提早退休。

奚老師指，學校氣氛過去一年大變，因政權審查的紅線不明，出卷時要多番自我審查，過去不會考慮政治因素，現時被迫變得審慎，即使只是提及執法機構亦會刪去，「改咗佢，避免人哋以為我哋有暗示」，亦不清楚現時試卷能否再提及文革，「大陸都畀講文革，𠵱家（香港）都唔知講唔講得」。她指過去學生會就時事追問教師看法，現時課堂已無人敢問政治議題，她亦會提醒學生在公開試答卷上避談政治，「唔好提，改卷（立場）黃藍都有，以前就唔會驚呢樣。」

她指中史教科書亦有變動，「五胡亂華」已改成「邊疆民族」，令事件不是「外族侵華」，「咁岳飛、文天祥係咪民族英雄呢？我讀嘅中史，同教嘅中史唔同，學生係唔知，佢跟住老師教嘅」，種種轉變均令她十分失望，故萌生去意。

硬食國安培訓

任教逾20年的陳老師去年決定移民台灣，正辦理手續。她指港府對教育界手段日益強硬，感受到的政治壓力越來越多，例如在國家安全教育日派宣傳貼紙，學生已有反應即時提問，惟她只能模稜兩可地解釋，而教師未來要完成30小時國家安全培訓，「係硬食嘅感覺」。

任教中學超過10年的陳老師（化名）亦正考慮辭職。她指教育界存在白色恐怖，與同事、學生之間談話也需小心翼翼，怕被篤灰，「𠵱家連六四燭光（集會）都話非法集結，你睇到新聞，唔會發生嘅完全發生晒。」令她對行業前景灰心。