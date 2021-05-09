【本報訊】被送到竹篙灣檢疫中心隔離的市民，連日炮轟獲提供劣食，之後更發生疑集體食物中毒事件。原來涉事丹尼食品有限公司，是本港四大學生飯盒供應商之一，前年供應給一間小學的飯盒有異味，多名學生食後肚痛或腹瀉。

丹尼食品每天為約百間學校供應逾三萬飯盒，前年5月，其供應給上水東華三院馬錦燦紀念小學的一款小南瓜蒸雞粟米飯出現異味，多名學生食用後肚痛或腹瀉。

上周四入營的康怡花園N2座一名女居民雖然沒中招，惟她坦言對食物不敢恭維，「每餐飯餸都微溫，有些甚至乎是凍的」。她估計入營人數眾多，派飯需時，送到他們手不知花多少時間，「都冇要求食物質素，但起碼食物安全要做好」。她指飯餸基本上多汁少肉，「試過一個飯盒只係得三隻好瘦削嘅雞翼」，女性亦不能飽腹，食物安排非常混亂，「你揀嘅飯盒唔一定有，或者之後幾餐先出現。」

隔離市民：冇諗過咁差

荃灣區議員趙恩來前晚在社交平台轉截一篇「來自仍在隔離檢疫中心的荃威花園R座媽媽」文章，提及營內是「非正常人可下咽的丹尼飯盒」，形容荃威居民憑頑強驚人意志，才能捱過集體食物中毒之苦。趙直言接到不少居民投訴，居民入營前對食品已不抱太大期望，「只係冇諗過咁差」，食物中毒事件後，當局轉換名為美味王的食品供應商，情況才好轉，「至少有啖熱飯食，都叫做入得口。」

但在鯉魚門隔離營的市民Lily批評，新供應商提供的早餐麥皮猶如嘔吐物，正餐意粉有膠味，肉類「霉霉地」，有居民更指食到胃痛。衞生署指會繼續密切監察外判承辦商服務質素，嚴肅跟進投訴。兩間食品供應商截稿前未有回覆。