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噚日係母親節，歲月安好嘅人可以趁呢日向媽咪表達心意，但今日香港共敍天倫都係奢侈，唔少人因為各種政治罪名而囚禁，或者流亡海外。部份在囚者、流亡者都喺噚日貼文盡訴對媽媽嘅思念。

前立法會議員羅冠聰喺舊年港版國安法實施後決定流亡英國，更宣佈同家人斷絕關係。所以今年母親節對羅冠聰嘅感受特別深，佢喺fb貼出同媽咪嘅合照，仲話從今年開始，「母親節便被賦予了新的意義」，就如佢自身經歷，好多人被迫與家分離，而無論係還柙、在囚抑或流亡，母親都可能在家靜候兒女回歸，「直至公義得到彰顯，家庭溫暖才可再臨」。

同樣因國安法被未審先囚的人民力量副主席譚得志（快必），其fb專頁就貼出快必仲係自由之身時嘅自彈自唱影片，快必喺片中話「母親節，諗起過去一年一啲年輕人因為一個反抗運動，而要流亡台灣、有啲就坐監、有啲直頭死咗……佢哋冇辦法再同自己媽媽共度母親節」，亦有人與家人反面或流亡台灣，希望有心家庭可以同呢班後生食餐飯，語畢佢就唱出「六四」嘅歌《媽媽我沒有做錯》，代年輕人以歌詞「媽媽我沒有過錯」表達心聲。

盧建民：多關心在囚抗爭者

旺角騷亂被判暴動罪成囚七年的盧建民，亦託其女友於fb專頁「影攝食」中寄語在囚抗爭者的媽媽，「請各位媽媽原諒手足的不孝，沒能夠與她們慶祝母親節」。盧建民亦呼籲，「不要只記住出名的政治犯，還有好多寂寂無聞的手足，他們好孤單，請大家多些關心這些手足」。

李八方