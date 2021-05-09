不論牆外牆內，這個母親節過得總有缺失，極權定出「對錯」將你們判為「有罪 」，子女歸家無期，多少母親無了期等待，盼有一天這些「罪名」沉冤得雪。在失憶的中國，留下記憶是危險的，政治犯的母親孤軍作戰。仍然慶幸，港人的構成注定不同，看Chickeeduck店的畫面便會明白。三子之母來信，道出天下母親心聲：只願子女安好。看着骨肉受苦，心如刀割。有在囚手足寄出信件，無悔踏出2019年的一步。

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出

【忍】

本人是三個孩子的母親，每日看新聞都留意到公平與不公平的事，有人話無奈生於在香港的年輕人，要為我們下一代爭取，每個人都有權利而努力。

我知道你們父母很難過是很難接受，如果可以父母一定講︰情願我入去坐監，我知道係心如刀割，我只可以說：你們辛苦了，沒有忘記你們，你們一定要平安出來，在入面幾黑暗，都係要靠自己，幾辛苦都要學識一個字「忍」。

你們現在一定要保持身體健康，唔好想太多，一年365日很快過，大家一定一定齊齊整整出返來，幾辛苦幾痛苦一定捱過，我們香港人明白，我相信全世界所有人都明白，記住記住你們都有天生一條好命，等你呀！

我是Joe EE

【志】

您們好嗎 ?

我並沒有忘記 2019至將來的你們。 日子艱苦， 但命尚在。 勿滅意志。

【念】

希望你們要珍惜自己，不要胡思亂想，

可以出來一定有希望，繼續努力自己人生

出來會有十樣有二十樣，有一百樣，

定下目標。

咁你出來一定很忙碌（講下笑），

你們記住，家人掛念你，你掛念家人，

請大家保重。

【活】

致獄中的手足：

你們是為我們而坐牢，

我們怎可能無以為報？

你們是為香港而坐牢，

滄海桑田以你們為傲。

你們是為下一代而坐牢，

一代一代永遠向上學好。

你們是為上一代而坐牢，

養育你的長輩引以為豪。

你們是為民主自由而坐牢，

公義的力量必在心田發酵。

你們是為普世價值而坐牢，

泰國緬甸也以你們為指導。

你們是為全世界而坐牢，

天下的母親為你們祈禱：

孩子好好活着等待曙光，

黎明雖黑暗但光明一定會到！

一位退休教師

【撐】