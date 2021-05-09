【本報訊】疫情陰霾下，今年母親節雖然仍要戴口罩度過，但人情味滿溢，到旺角花墟買花贈母的人潮不斷，點心店、泰菜舖等食肆訂枱爆滿，另有黃店茶餐廳更特意訂購外國玫瑰贈客，盼能鼓勵在囚人士的母親，「有啲細路喺入面（獄中），媽媽自己喺出面，我哋真係做唔到啲咩，惟有靠我哋畀啲鼓勵佢」。

花店料今年母親節生意額增

旺角花墟昨午人山人海，余氏兩父子一同買花，並在街角影相「打卡」，余先生指今年母親節特意想送花，「辛苦囉，要睇住兩個細路仔補課，好多因疫情而出現嘅事要處理，所以好想多謝佢」。

在職人士謝先生則是廿多年來首度買花贈母，出門前更做足驚喜準備，「佢唔知㗎！一陣直接送上屋企。本身係一齊住，但我今朝扮出門口有嘢做，𠵱家再返去」。

花店店員鄭太指今年母親節生意不錯，主因是港人無法出外旅行，留在香港消費。另一花店負責人May姐則指，花價未因疫情放緩上漲，約售150元至600元不等，估計生意額會上升。

午市時間，旺角區中型餐廳大排長龍，謝氏一家四口同穿鮮黃色衫、戴黃口罩，到黃店外排隊等候入座。謝媽媽表示，每逢周日家庭日均會穿親子裝外出。她已收下仔女親手製作的小手工作為母親節禮物，感十分安慰，「上年疫情差啲出都出唔到去，今年好啲啦，最希望係出年可以除罩啦！」

旺角基隆茶餐廳負責人Cat姐指，為慶祝母親節特意訂購一批比利時玫瑰，送給來光顧的每位母親，又指身為三子之母，十分感慨：「有啲細路喺入面（獄中），媽媽自己喺出面，我哋真係做唔到啲咩，惟有靠我哋畀啲鼓勵佢」。

荃灣一間酒家負責人表示晚市六人一枱的「C區」全部爆滿，但因店內人數限制等防疫規定，今年生意額仍較往年下跌一半。另外，晚市只做四人一枱的鴻星海鮮酒家部份分店入座率昨晚亦僅約五至六成。

【母親節市民心聲】