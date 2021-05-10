57歲地盤工與內地婦結婚後，涉嫌多次非禮甚至強姦未成年繼女，並疑逼令繼女在性交期間模仿色情影片女演員的呻吟叫聲。地盤工被控強姦、非禮、未經同意肛交、對兒童作猥褻行為等共9罪，案件在高等法院續審。庭上播放女童X與社工會面的錄影，X表示繼父在她小學三、四年級時已多次向她性侵犯，為數多達百次，其中一次繼父趁母親出門短短5分鐘後便下手強姦，要求X「畀爸爸舒服」。X自言沒有出言或用動作拒絕繼父，只是擰轉頭或用被鋪遮蓋自己，以免看見「核突嘢」。

X在錄影中憶述錄影時較新近發生的一次侵犯，案發時間約為2019年1月，地點是內地家中。X指母親外出買餸或辦事，約5分鐘後，被告把正在打遊戲機的X拉入房，脫去她的衫強姦躺卧的X，其間雙手持續揸她的胸部，令她感到「好痛好痛」。性交維持約3分鐘，被告沒有使用安全套。

X供稱雖感覺很痛，但她未有出言拒絕或以動作避開被告侵犯，亦沒有向被告表示覺得痛，當時只想快點結束，而被告強姦途中亦沒有說話。她稱「唔想睇到」，於是用被鋪蓋過自己面部。X續指，被告完事後叫她用濕紙巾清潔及沖涼，整個侵犯過程約10分鐘。母親其後得悉侵犯事件，過農曆新年時提出與被告離婚。

「嗰陣時好嬲，嬲輸咗鋪遊戲」

X又謂被侵犯前正在打遊戲機，被告侵犯累她輸了一局遊戲，她感到憤怒和不開心，「嗰陣時好嬲，嬲輸咗鋪遊戲，心裏面有鬧佢。好憎呢啲事情，成日做呢啲核突嘢。」

社工問X有否試過以身體動作拒絕被告，X稱被告曾問她「想唔想做」及要求「畀爸爸舒服」，但她覺得憤怒，故沒有理睬或回答被告，只是「好唔情願，黑住個面，擰轉塊面」。X指類似的侵犯差不多有100次，不論在內地或她來港定居後均有發生。

X其後又嘗試憶述首次案發情況，指當時自己9歲至10歲，案發在內地海豐，家中除了被告沒有其他成人，但有X的兩名表妹。她稱被告突然拉她入房並鎖門，脫去她褲子並強姦。X稱那次她至少向被告三次表示覺得很痛，惟不獲理會。被告強姦她約3分鐘，其後X聽到有表妹拍門，她藉詞「妹妹嗌緊我哋呀」便推開被告，穿回褲子逃出房外。

男被告共被控三項強姦、三項非禮、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為，及一項未經同意下作出肛交罪，涉嫌於2015年9月至2019年2月在內地廣東省海豐縣以及本港土瓜灣的住所內犯案，事主X在案發時年僅9歲至12歲。聆訊下午繼續。

【案件編號：HCCC95/20】

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