中年男子為解財困，騙取防疫抗疫基金，以「易搵公司」及「調理農務公司」為名，向當局訛稱經營電子產品零售及美甲店生意，圖騙取11萬元資助。男子今日在東區裁判法院承認欺詐及串謀詐騙兩罪，主任裁判官羅德泉形容案中欺騙行為如同趁火打劫，判刑須反映嚴重性，遂以監禁18個星期為量刑起點，考慮到被告認罪及已還清詐騙款項，判處被告入獄10個星期。

被告李鈺楠（42歲）承認於去年3月23日至7月8日間，向政務司司長辦公室人力資源規劃及扶貧統籌處職員訛稱，已於去年1月1日前在大角嘴埃華街大眾樓7樓某室實際營運電子產品零售的「易搵公司」，符合防疫抗疫基金的申請資格，致使職員向他發放8萬元資助，導致他本人可能獲益或令特區政府蒙受不利。

他承認的串謀詐騙罪則指他於去年5月某日至8月27日，以不誠實手段詐騙香港特區政府，即向政務司司長辦公室人力資源規劃及扶貧統籌處職員及代理人羅兵咸永道諮詢服務有限公司職員訛稱，已於去年4月10日前在上述同一地點實際營運一間美甲店「調理農務公司」，符合防疫抗疫基金的申請資格，而誘使職員向他發放3萬元資助。

官指被告作為影響政府對他人資助

羅官判刑指，去年初疫情突至，情況危急，前所未有，令社會上每一個人都受到不同形式及程度的打擊，眾人束手無策。營商者面對打擊更為嚴重，當局因而推出援助基金。雖然成功申請亦未能解決經濟困難，但作為及時雨，可解決部份困難以渡難關。

羅官續說，援助基金審核必須在短時間內完成，不可能對每宗個案作詳細審視，因此必須相信申請人提供的資料凖確無訛，才能令申請順利，盡快解決困難，否則達不到效果，毫無意義。被告卻藉此欺騙，形同趁火打劫，亦破壞對其他人的協助；若當局對每宗個案詳細考慮，將令傷害更大。

辯方求情指，被告坦白認罪，亦明白案件嚴重性。由於案發時經濟情況差，被告想以資助金支持年邁父親的生活開支，糊塗犯案。被告因首項申請遭駁回，以為走投無路，於是才再作第二項控罪的申請，並非獲得第一筆撥款而食髓知味作第二次申請。另外，被告於去年9月被落案起訴前已退回撥款。

案情指，被告聲稱於大角嘴埃華街一樓上單位經營電子產品零售公司，符合申請防疫抗疫基金零售業資助計劃資格。其後男被告又串謀36歲美甲店女東主余淑芳聲稱在同一地點經營一間名為調理農務的美甲店，以申請美容院、按摩院及派對房間資助計劃。

有關機構接獲申請後起疑，案件交由警方調查。警方從男被告的電話內找到女東主發出的信息，表示同意借出位於海壩街的美甲店予男被告影相，以作申請。而女東主可獲資助額的一成作為報酬。美甲店女東主因涉借出店舖供被告拍照作申請資助之用，原本被控串謀欺詐罪，控方今對女東主撤控。

【案件編號：ESCC415/21】

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