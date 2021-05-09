本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

變種病毒對本地疫情威脅逐漸減低，本港昨日（9日）僅新增1宗來自阿根廷的輸入個案，連續兩日錄得本地「零確診」。然而，早前首宗社區變種病毒個案，即第11643號個案的印裔男工程師，其女友兄長、兄長女友及嬰兒仍未驗出確診，故當中關連仍未得確定。

另外政府強制全港37萬名外傭檢測，限期昨日屆滿。政府晚上公佈，至周日下午6時，有接近34萬名外傭於21間社區檢測中心和各區的流動採樣站進行病毒測試樣本。並估算，有大約有4萬名外傭接種了兩劑疫苗。

衞生署5.10恢復部份學生健康服務

衞生署宣佈，轄下學生健康服務將於5月10日起恢復部份周年健康檢查服務，其中7間學生健康服務中心將逐步恢復小一及中一學生在2020／21學年的周年健康檢查。7間中心為柴灣學生健康服務中心、九龍城獅子會學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、南葵涌學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心及西環學生健康服務中心。家長將透過學校獲得健康檢查安排的通知。另外，學生健康服務會繼續於健康評估中心為需要進一步跟進的學生提供有限度的健康評估服務，包括由臨床心理學家、營養師、視光師、聽力學家提供的評估服務，以及脊柱側彎相關服務。

5.10恢復安老及殘疾院舍有限度探訪

社署宣佈，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日（周一）開始實施有限度探訪安排，訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約，已接種兩劑疫苗，並於探訪前滿14天的訪客（須出示有關接種紀錄），須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告並為陰性，或提供探訪前24小時內的陰性檢測結果。

訪客須自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗、或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

如沒有接種疫苗、或未完成接種兩劑疫苗，或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明者（公務探訪者除外），如因體恤原因須到院舍緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交陰性結果檢測證明。

另新措施除限制訪客數目，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多1人（公務除外）。

政府指定的抗原快速測試產品包括：1. 妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）；2. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）；3. Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員 院舍工針後免定期檢測

政府表示，已就第14輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」。規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月14日至27日期間值勤，須於4月30日至5月13日期間檢測，已經疫苗接種的人士（即在檢測期限的14天前已經合共接種了兩劑疫苗的人士）毋須檢測。

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府決定延長鰂魚涌社區會堂停車場流動採樣站的服務日期至5月16日。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月10日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月16日）

●天水圍天瑞體育館（至5月16日）

●屯門建生社區會堂（至5月16日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士

●中環9號及10號碼頭外（至5月10日）

●西營盤社區綜合大樓（至5月10日）

●堅彌地城遊樂場（至5月10日）

●金鐘夏慤道添馬公園（至5月10日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月16日）

●柴灣興華邨一號遊樂場（至5月10日）

●柴灣公園（一號及二號籃球場）（至5月10日）

●柴灣環翠里避車處（近青年廣場）（至5月10日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月16日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至5月10日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月10日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月9日17:05）

11,807宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多7人出院（第11683、11729、11741、11744、11752、11773、11798號個案），共11,493人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

73名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11764號個案），其餘68人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情（截至5月9日08:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（8日）新增12宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海6宗、廣東5宗、寧夏1宗，累計確診病例90,758宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,183宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月9日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.57億、死亡人數超過327萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,268萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.1萬。印度確診人數突破2,189萬，死亡人數超過23.8萬。巴西確診人數超過1,514萬，死亡人數超過42.1萬。

法國確診超過582萬，土耳其確診也突破500萬，達501萬。俄羅斯、英國、意大利確診突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、比利時、瑞典等12國確診宗數均超越100萬大關。

●美國拜登政府表示支持豁免Covid-19疫苗的專利保護後，官方和業界人士透露，政府正研究方法確保有關疫苗的敏感生物製藥技術不會落入中國和俄羅斯之手。

總統拜登周三表態支持豁免疫苗的知識產權以加快疫苗生產供應較貧窮國家。西方藥廠強烈反對，表示貧窮國家要建立廠房生產疫苗過程緩慢，此舉只會打擊藥廠研發改良疫苗的動力。德國政府和疫苗製造商BioNTech對美國建議強烈反彈，歐盟官員憂心此舉將讓歐洲失去技術領先優勢。德國總理默克爾周六直言反駁美國的提議，「我不相信放棄專利能讓更多人獲得疫苗」，況且「專利權有助於企業創新」。

●印度周六首次單日有超過4000人死於Covid-19病毒，再有超過40萬人確診。世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，印度流行的變種病毒有更高傳染力，並可能令疫苗失去保護能力。他警告說，從今天在印度見到的流行病學特徵，顯示這是一隻傳播極速的變種病毒。

●南非衞生部周六表示檢測到首4宗在印度肆虐的變種病毒，又發現11宗涉及英國變種病毒的個案。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,683,327 (581,501)

印度 21,892,676 (238,270)

巴⻄ 15,145,879 (421,316)

法國 5,829,166 (106,438)

⼟⽿其 5,016,141 (42,746)

俄羅斯 4,816,331 (111,097)

英國 4,448,808 (127,863)

意⼤利 4,102,921 (122,694)

⻄班牙 3,567,408 (78,792)

德國 3,520,336 (84,668)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！