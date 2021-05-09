特區政府去年起大舉清算民主派，新思維主席狄志遠接受《蘋果》訪問表示，政府對民主派的打壓已達「overkill」的程度。他舉例指對胡志偉被懲教署拒絕出席父親喪禮感到傷感，稱對港府的處理失望，覺得政府對民主派的打壓已達前中央政策組首席顧問邵善波提及的「overkill」程度，形容香港正出現「鐘擺」，即中共認為「你做初一，我做十五」，你唔畀面我，所以就去到盡。明顯，狄志遠認為中共及特區政府的手段「過左」。

趕盡殺絕的政治復仇

對於這場「特區左禍」，可以有兩個層次的分析：一是真左，即如邵善波及狄志遠所講中央下重手嬰兒與水一齊潑走：「overkill」，本來由DQ變成坐監，由坐監變成「視像瞻仰遺容」，無法盡孝，再發動郭偉強、潘麗瓊等人批鬥兼挑撥。至於公民黨楊岳橋、譚文豪、陳志全等則「自我剝奪政治權利終身」，趕盡殺絕。從報復心理而言，這是可以理解，猶如得罪黑社會，就係要搞到你無日安寧公開跪低為止。但同一時間另一匯點出身李華明傳話，指北京是希望民主黨派人參選來屆立法會選舉，並認為一定可以找到足夠提名入閘。如果李華明、狄志遠所言屬實，那就奇怪了。一方面趕盡殺絕，連前主席胡志偉奔喪也受盡侮辱折磨，此乃政治復仇，絕對不是統戰行為。政權overkill的客觀政治後果，不只是觸怒民主派，更重要是觸怒民主派支持者，這是香港中產主流民意。當他們也認為政權姿意侮辱泛民議員及其支持者，試問民主黨怎樣說服市民支持他們繼續參選？

第二個層次閱讀overkill是「假左」，即出於戰略需要而「扮左」，目的有兩個：一是「調教」泛民，將他們整得死去活來，恐懼主宰一切，最後失去了抗爭意識，心甘情願做中共民主花瓶，乖乖地如鄭松泰在議會內做忠誠反對派。大家會問中共為何需要民主黨在議會，原因很簡單，掩飾一黨獨裁，內地不也有民主黨派存在，證明中共並非一黨專政，而是在共產黨領導下的多黨合作制。二是為下任特首創造政治空間，大家試想一想，本來胡志偉奔喪盡孝乃天經地義，經懲教署電子瞻仰遺容一搞，而家畀佢保釋出去靈堂半小時好似皇恩浩蕩，而忘記了胡志偉及其他46人根本是政治受難者。可以估計呢種紅面白面手法，是為了畀機會下任特首得分，所以狄志遠在訪問中認為政府未來會推動「大和解」，令社會氣氛變得和諧。

問題是中共所交予特首的政治任務，如整治傳媒、教育、公務員，紀律部隊選擇性執法、司法不公等等已經碰觸香港中產主流核心價值，民憤未平，即使「調教」成功，軟硬兼施下民主黨繼續參與建制做政治花瓶，他們也失去了政治功能。所以無論是真左還是假左，共產黨同香港人的對立狀態不會改變，而民主黨參選與否，基本上沒甚麼影響！

劉細良

時事評論員