【本報訊】政府上月底要求全港37萬名外傭強制檢測的限期昨日屆滿。外傭工會表示接獲部份外傭求助，指有僱主要求外傭全天候留在家中照顧長者，無法外出接受檢測，擔心會被罰款，甚至影響未來申請延續簽證；有外傭投訴遭僱主強迫接種疫苗及簽署聲明，一旦打針後有任何不適，僱主一概不負責。

外傭強檢大龍鳳昨日落幕，政府公佈本月1日至昨晚6時為止，有近34萬名外傭已採樣或提交深喉唾液測試樣本。另外根據估算，有約四萬名外傭接種了兩劑疫苗。不過，政府無交代已接種疫苗的外傭是否同樣有做檢測，以及未有檢測的外傭實際數字。

亞洲移居人士聯盟表示接獲外傭求助，指部份僱主不清楚外傭須接受強制檢測，或有僱主要求外傭每天留在家中照顧長者，以致有外傭未能抽空外出檢測，擔心會被罰款，甚至影響未來申請延續簽證。聯盟質疑，這情況下是否應由僱主負責罰款。聯盟發言人Sring批評，要求外傭短時間接受強制檢測是藥石亂投，也不見此前其他確診患者會牽連整個「族群」被強檢，斥明顯是歧視外傭。

本報曾向食衞局、入境處及勞工處查詢若限期過後仍有外傭尚未檢測，港府會否提出檢控，當局未有正面交代。

僱主逼打針 出事拒負責

檢測過後，下一噩耗恐是「打針換約」。雖然政府在輿論炮轟下表明會重新考慮新來港外傭及外傭續約時須打針的安排，但Sring表示接獲至少兩宗個案，有僱主強迫外傭接種疫苗。其中有外傭被要求白紙黑字簽署協議，一旦她注射疫苗後出現任何問題，僱主不會承擔責任及醫藥費。她又指組織收到過百宗外傭查詢，擔心若不接種疫苗會被解僱。

香港亞洲家務工工會聯會理事Lilik指，曾有病患的外傭須自行就醫以證明身體狀況不宜接種疫苗，醫療費用由外傭承擔。聯會指強制打針違反病人自主原則，或危害外傭身體，如打針後不適可否獲有薪病假、醫藥費由誰承擔、長期病患者等可否獲豁免等問題仍未釐清。

Sring認為目前外傭抵港須隔離檢疫，已可確保不會把病毒帶進社區，反對把接種疫苗與入職及續約掛鈎，指此舉構成與其他工人的差別對待，屬於種族歧視。

早前曾力撐強制外傭打針的平機會主席朱敏健昨日稱，外傭若因健康理由等無法打針，政府需提供接種疫苗以外的替代方案，否則措施或容易受司法挑戰，「呢啲（措施）有冇配套，就會影響防疫措施嘅合理性同必要性」。他建議政府可要求無法打針的外傭接受頻率更密的檢測。他提醒僱主，若以不接種疫苗為由解僱員工可能構成歧視。