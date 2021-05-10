中環遮打花園去年1月19日「天下制裁」集會，集會前兩名青年被指眼神閃縮，遭防暴警截查，搜出士巴拿、鎚仔、螺絲批等物品。涉案兩青年經審訊後被裁定罪成，案件今在東區裁判法院判刑。雖然辯方強調被告無意利用工具傷人，惟裁判官劉綺雲判刑時指涉案工具可損毀財產及傷害他人，嚴重危害公眾安全和秩序，涉及公眾利益，判處二人入獄9個月。

兩名被告分別是科大生林海揚及無業男子陳志良，兩人同為24歲，二人各自被控管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用罪，被指在中環域多利皇后街與皇后大道中管有鎚仔、士巴拿及螺絲批等物件。辯方求情期間，有被告家人不禁在旁聽席上啜泣。

辯方今求情透露，首被告立志成為軟件設計師，畢業後曾為腦退化患者設計可改善病情的遊戲，及後因本案而辭去有關工作。辯方強調，被告熱心行善，例如在流浪犬收容中心做義工，如今已明白魯莾行事的嚴重性，對犯案感悔恨。辯方又引述被告家人及師長的求情信指，被告行事盡責，助人善不容辭，對患糖尿病、不良於行的爸爸更是照顧得無微不至。

至於次被告，辯方指他是一名有抱負的青年，希望為社會帶來改變，最後因本案失去政府機電工程處技工工作，人生發展出現重大改變，對犯案感到悔疚，承諾日後會奉公守法。

劉官判刑時指，雖然次被告管有的工具較少，但與首被告擁有的工具破壞力相若，故刑責與首被告相同；念在二人向感化官承認干犯控罪，扣減一個月刑期，除此之外沒有其他減刑因素。

【案件編號：ESCC179/20】

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