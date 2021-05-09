【本報訊】北京主導下，香港選舉制度被進行大手術，並修例禁止公開呼籲他人投白票，廉政專員白韞六昨早在商台節目指，有關法例屬新刑事罪行，會先向律政司了解，強調會透過內部動員，應付相關挑戰，又稱因不少新團體獲選委會及功能組別選民資格，廉署已成立工作組向他們宣傳防賄選。

白韞六昨早在電台節目中指，選舉委員會和立法會的組成辦法有重大改變，不少新團體獲得選委會及功能組別的選民資格，廉署早前已成立工作小組跟進條例內容，計劃本月尾至7月初，向多個有機會首次參選來屆立法會團體和人士進行教育工作，讓他們知道如何防止賄選，同時向助選團及候選人進行防貪的宣傳及教育工作。

至於政府修例增加公開煽惑他人不投票或投無效票的刑事罪行，白韞六稱有關法例修訂屬新刑事罪行，是該署調查工作的「新領域」，會先向律政司了解相關資料，盡快向市民多點解釋，被問到執行上會否有困難，白表示該署會透過內部動員應付相關挑戰，強調一定會全力去做。

否認受北京指揮工作

白韞六又被問到香港訂立國安法及設立國安公署後，對廉署工作有否構成影響時，白指國安公署與廉署的分工十分清楚，「佢哋執行國安法，我哋執行《防止賄賂條例》，我哋一定會同警務處嘅國安處有一個好緊密嘅連繫」，原則上各自工作範疇不同，看不到有甚麼問題。至於前年反修例運動後，有否出現北京指揮廉署工作，白強調「冇咁樣嘅情況」，指廉署只向特首負責，特首過去亦未有干預廉署調查工作。

另外，廉署早前聘請獨立顧問公司進行民意調查，發現81%受訪巿民稱願意舉報貪污，白韞六形容數字「令人鼓舞」，對於19%受訪巿民不打算舉報，白稱當中部份市民擔心遭到報復，他重申廉署成立47年至今，從未洩露投訴人身份，呼籲巿民如常舉報。

破案率低被質疑成效

對於有關調查顯示17.2%受訪者稱不認同廉署的工作成效，認為廉署破案率低，白說：「當然市民有佢哋自己睇法啦，亦都可能係受一啲報道影響佢哋。」他稱去年1,900多宗投訴中，最終成功檢控案件只有約百宗，因調查貪污案件十分困難，很多時沒有受害人，亦沒有犯罪現場，但即使廉署覺得投訴證據不足，亦會交由審查貪污舉報諮詢委員會審視。