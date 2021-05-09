【本報訊】林鄭政府全力整頓教育界，教師因言論觸及紅線等被「釘牌」事件接連發生，白色恐怖瀰漫教育界。教協調查顯示，19.2%受訪教師計劃辭職或提早退休，21.1%人亦傾向離開，合計有40.3%教師擬離開教育界，當中71.1%表明離開原因是政治壓力日增。教協會長馮偉華批評教育局以不公平手法處理投訴及硬推課程改革等，對教育界構成巨大政治壓力，促請政府立即停止政治干預。

教協上月29日至本月5日以網上問卷調查方式訪問近1,200名中小學及幼稚園教師及校長，結果顯示19.2%教師計劃辭職或提早退休，另有21.1%受訪者表示「傾向離開，但未有具體計劃」。有意離開者中，11.3%人表示最遲本學年結束時離開，另有7.2%人預計未來兩個學年內離職，16.3%人則未決定離開時間。

無意入行 教大畢業生寧移民

在474名有意離職受訪者中，71.1%人指離開主因是政治壓力增加，55.3%稱因不滿香港社會狀態，38.6%稱不滿本港教育政策。有傾向離職的受訪者透露離開原因是部份團體或人士批鬥教育界，政治凌駕教育，教師一言一行受限制，部份人士建議在課室設置閉路電視，如同監視教師。

傾向留守的受訪者較多受制於客觀因素，58%稱要留港陪伴家人，分別有53.3%及43.9%表示經濟狀況不容許離開及習慣香港生活。

調查發現，近48%年資達21至30年的受訪者有意離開教育界，其中主任級教師離職意欲較高。在小學界別，51.9%合約非編制教師有離職意欲，是該界別「離心」最重職級，其次是48.1%的主任，校長及副教師/助理教師/教學助理分別亦有42.9%人擬離開。中學方面，77.8%受訪副教師/助理教師/教學助理表示打算離開，其次是51.2%的主任。有教師指年資較長的資深教師因積蓄較多，較易提早退休或移民。

調查又顯示，近83.8%受訪者對社會及政治不滿，逾78.4%對教育制度及政策不滿。

除資深教師紛紛離職，準教師亦不願入行。香港教育大學學生會會長楊逸銘指，至少三、四位即將畢業的同學決定不投身教育界，甚至考慮移民，主要憂慮政治環境轉差，其次是教育界掣肘越來越多，「佢哋會覺得自己教嘅嘢，同一開始諗嘅唔同」。

教協會長馮偉華指，調查反映教師對社會環境及教育政策不滿，政治壓力增加更成教師離開教育界主因。他批評教育局以不公平手法處理投訴、罔顧教育界意見，硬推課程改革等，加上個別建制派議員不斷攻擊通識科及要求課室設置閉路電視等，均對教育界構成巨大政治壓力，憂慮教育界持續流失人才，有經驗的老師離開後，造成青黃不接，敦促政府、個別建制派議員停止政治干預，讓教育界在不受政治因素影響下，為學生提供最適合的教育。

教協：參選教育界選委機會微

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，不單止教育界，傳媒行業及公務員亦受政治環境影響，或已現逃亡潮，「傳媒都受到好大壓力，值得留意係公務員，睇到要宣誓，部份人都唔宣誓，最近亦都有報道，有啲薪高糧準嘅公務員，四、五萬一個月都要放棄份工移民。」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，本港政治氣候轉變觸發港人移民潮，「由北京打出的組合拳，國安法加選舉制度改革，相信對好多人嚟講，都覺得係對香港核心價值比較大嘅傷害。」

此外，對於教協會否參選來屆選舉，教協會長馮偉華指，民主派在新選委會選舉制度下明顯遭封殺，當選教育界選委機會極微，派人參選選委會和立法會機會渺茫，但會在政府完成修例後，與其他民主派組織溝通及諮詢會員後，9月才決定是否參選立法會。

教育局回應指每一學年教師的流失人數均有一定浮動，屬常見現象。該局稱有組織在網上進行問卷調查，其樣本與業界人數相差極遠，未有列明調查取樣方式、回應率及核實身份機制等，局方未能評論調查的代表性及可信程度，提醒社會人士要小心考慮，以免被人誤導。