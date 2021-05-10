本港早前出現變種病毒本地感染兼四代傳播後，令市民擔心再有新一波疫情。港大微生物學系臨床助理教授薛達接受港台訪問時表示，雖然本港疫情稍為穩定，但由於部份帶變種病毒患者的潛伏期可長達21日，而且傳播性比一般病毒較高，不排除一旦出現會引起社區爆發，認為未來數天要密切監察情況。

對於政府突然轉軚放寬檢疫措施，未來大廈即使出現帶變種病毒個案，同一幢住客只須自我監察及在指定日子檢測，薛達認同「放寬少少都reasonable（合理）」，指居民與患者未有緊密接觸人士風險低，如果能確保居民留在家中自我監察兼定期檢測，風險應可處理。

他亦認為，完成接種疫苗後可以縮短檢疫期做法，有助鼓勵市民打針，「完全值得做」；他強調病毒不會消失，所以要找方法共存，如果打針來達群體免疫，社會可望重回正常生活，接近百分之百減低嚴重肺炎的可能性。

許樹昌：未有跡象顯示變種毒引起社區大爆發

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目上亦表示，現時未有跡象顯示，因變種病毒流入社區引起大爆發，形容是「好好彩」，相信是由於仍有社交距離措施，和市民樂意帶口罩有關。他說，明白有居民認為，當大廈有變種病毒個案出現須全幢撒離檢疫是過於謹慎，但強調在公共衞生角度出發，而且變種病毒是首次在社區出現，當局基於有限資料又要在短時間內做決定，有關做法是可以理解。他續稱，日後即使在社區驗出變種病毒，只會撤離緊密接觸者，相信同大廈不同層、不同方向，又沒有接觸的居民，不用再撒離。

許樹昌表示，世衞批准緊急使用國藥新冠疫苗，科興疫苗與國藥「近磅」，而且符合世衞的最低要求，相信亦會獲批，並在本周會有消息。許樹昌又指，不清楚復必泰餘下疫苗來港時間，認為政府應繼續提供誘因鼓勵市民接種，指早前華大基因的確診員工，已接種疫苗，顯示疫苗可降低感染風險，即使受感染，病毒量都會降低，令病情較輕微和減少傳播性。

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