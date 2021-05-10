市民前年10月13日發起「神獸罷鷲」行動，抗議政府強推蒙面法，其間有5人在牛頭角站附近被捕，及後遭控以非法集結等10項罪名。其中事發時年僅17歲的女學生早前承認非法集結罪，還柙至今日判刑。裁判官鍾明新指，雖然沒證據顯示被告在行動中擔任領導角色或曾使用暴力傷人，但她蒙面隱藏身份並參與堵路，令市民受影響。鍾官基於當時社會的動盪情況，認為判刑須具阻嚇性，惟考慮到被告的年齡及背景，故接納感化官建議，判她入住更生中心。

現年18歲的女被告原本另被控管有非法用途工具及身處非法集結時使用蒙面用品兩罪，控罪指她案發時管有螺絲批並用黑布蒙面，惟早前獲控方同意撤銷兩罪。

辯方今求情指，被告的背景及更生中心報告內容均非常正面，顯示她為人乖巧及孝順，對犯案感到後悔，事件令她上了人生寶貴一課。被告現在只想盡快完成在港的學業，將來前赴日本進修產品設計。

鍾官判刑時引述報告透露，被告為職業訓練局基礎文憑課程學生，其親友及中學師長撰寫的求情信中均表示，她的背景良好，犯案後已汲取教訓，承諾不會再犯。

鍾官指，上訴庭已在案例中表明，設立非法集結罪之目的是要扼殺違法行為於萌芽階段，故不可只看集結後果，亦要注意集結的人數，以及被告犯案時有否蒙面壯膽，增加暴力升級的風險。

就本案而言，案發時有約100人參與集結，人數不少，其間被告蒙面隱藏身份，並與其他人一起用垃圾桶及路牌等雜物堵路，破壞公共設施，並使交通受阻。惟鍾官考慮到被告的年齡、背景及求情信，最終判她入住更生中心。

同案其餘四被告為學生陳松琛（20歲）、女子林恩鈴（25歲）、女學生吳欣庭（21歲）及何俏朗（20歲）。他們早前否認八項罪名，案件於本月21日續審。

【案件編號：KTCC633/20】

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