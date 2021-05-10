【不斷更新】前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處掛上標語，其間墮樓身亡。死因庭今就事件召開死因研訊。案件由早前審理過陳彥霖和周梓樂死因研訊的裁判官高偉雄處理，預計會傳召21名證人，並將呈上包括死者父母及胞妹等人的證人供詞。

死因研訊主任早前曾呼籲梁凌杰的父母聯絡法庭，但據知法庭至今仍未能聯絡兩人。聆訊將在梁的家人缺席下進行。大律師熊健民今代表警隊，大律師陳碧琪則代表消防

法庭今早選出三男二女陪審員，其中一人廣東話不太純正，但她表示懂得聽並可溝通，法庭接納她可以擔任陪審員。

研訊主任先讀出警員8543關耀輝供詞。關隸屬鑑證科攝影課，駐守港島行動及水警組。關於2019年6月29日在金鐘道88號L4樓層的案發現場，拍攝32張有關照片。照片可見用棚架搭建臨時工作平台的環境，及現場遺下的物品，包括一件寫上「林鄭殺港、黑警冷血」的黃色雨衣、一幅白色橫額、一個藍色背包、及乾糧等。

【案件編號：CCDI481/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）