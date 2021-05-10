因民主派初選案而被控「串謀顛覆國家政權罪」，至今仍被還柙的尹兆堅，其團隊今在其社交媒體宣佈，已代尹向民政事務總署遞信，辭任葵青區區議員一職，並於明日（11日）生效。尹兆堅亦親撰信件，指其決定不代表他「退隊」，強調「我會盡快歸隊，與大家一起守護香港」，並請港人努力守着真相，他同時引用已故民主黨黨鞭司徒華的「功成不必我在，成功我在其中」，籲港人不要放棄。

在信中，尹指自己身負《國安法》和其餘九條刑事罪，被濫捕濫告身陷囹圄下，未能再履行議員職務，故決定辭任葵青區石蔭選區區議員一職；而其辭任也標誌着他18年的議員公職生涯告一段落，「石蔭區是我從政的起點，亦是終點，也算是上天安排的緣份，有始有終，完滿，無憾！」

尹稱自己出身基層，深信能為新界西服務是上天安排的緣份，也為能在社會服務和以議員公職為香港市民效忠和效力感到榮幸；當中亦經歷過大時代的轉折和群眾運動的波瀾壯，「縱使經歷澎湃跌宕，陰晴不定，走過高山低谷，我都有幸與香港人並肩同行，發揮公職角色跟大家一起遮風擋雨，一同在香港民主運動和基層運動史上畫上一筆，此生無憾。」

香港情況惡劣史無前例 籲市民合法地堅守真相

尹指，香港的現況是「史無前例」的惡劣，民主力量受到全方位打壓，包括大量民主派被囚獄中，自由和公民權利被人以法之名侵犯，新聞自由也笈笈可危。他雖身在籠牢，但對港人鍥而不捨表達真民意感鼓舞，亦堅定他的心智。他又引用愛爾蘭政治思想家愛德文伯克的「惡魔如果想戰勝，只要讓好人甚麼事都不做就可以了」，提醒港人要格外小心謹慎，「在合法的範圍守着陣地。」

對於要辭去議員職務，他希望市民明白和體諒，但其決定不代表他「退隊」，反之請港人努力守着真相，拒絕謊言，他會盡快「歸隊」；另又引用已故民主黨黨鞭司徒華的「功成不必我在，成功我在其中」，籲港人不要放棄。

至少20區議員已在宣誓條例通過前辭職

涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》將於本周三（12日）恢復二讀，預料可即日通過。而自港府於2月份提出修例「完善」公職人員宣誓安排後，至少有20名區議員因不同理由決定辭職，當中包括涉及民主派初選案，至今仍被還押的北區的林卓廷、西貢區的范國威、元朗區的王百羽等人；也有區議員表明拒絕宣誓而辭職，包括北區的袁浩倫及西貢區的黎銘澤等。

另外，九龍城區李軒朗和觀塘區洪駿軒亦因選舉呈請被裁定非妥為當選，葵青區的梁耀忠、荃灣區的岑敖暉和南區的袁嘉蔚等，則因判囚而失去區議員資格。另有區議員因健康原因請辭。

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