立法會在不足兩個月內完成選舉條例審議工作，並於本月底交立會大會恢復二讀及三讀通過，換言之選委會、立法會及特首選舉9月起將逐一進行，當中重頭戲自然是明年的特首選舉。被視為頭號「梁粉」的一國兩制研究中心總裁張志剛早前接受親建制網媒訪問，有政界人士指，張的訪問重點，不在於他認為梁振英做特首有何優勢，而是他提出至少要讓兩名候選人入閘選特首，「如果連競爭都冇，林鄭連任機會就大大增加」。

特首人選未有定案

該政界人士直言，政圈一直相信特首林鄭月娥連任機會很大，但同時建制陣營內也有不少不滿林鄭的聲音，「所以一直有人猜測，如果中央力挺林鄭做多一屆，最終可能只有佢一個候選人，未必會畀其他建制人士入閘陪跑」，不過他相信中央對明年特首選舉如何佈局，不會這麼快有決定，而從一眾「梁粉」斥林鄭政府抗疫不力、又為梁出山搖旗，更令他覺得中央未有定案，所以「梁粉」目前先要爭取的，就是中央容許至少讓兩名候選人入閘選特首，「如果呢樣都爭取唔到，之後嘅事都唔使講」。

不過，該政界人士同時指，雖然在選委會、立法會大幅改組下，安全系數「唔只係百分百，而係百分之二百」，正如張志剛所言，北京不需要再擔心特首「出事」，但在目前政治氣候下，北京是否真的放心，仍然難說，恐怕要待12月立法會選後，特首選舉形勢才會較明朗。

季陶

周一及周五刊出