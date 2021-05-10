甫上任即辣手清算港台的廣播處長李百全，繼特首林鄭月娥稱讚「非常盡責」後，被諷如「太上皇」的港台顧問委員會，主席林大輝今日表示，李百全表現稱職，「佢做咗佢自己應該要做嘅工作」。

港台刪YouTube舊片 林大輝：深思熟慮過先做

被問到港台刪除YouTube上的舊節目，林說港台的工作有其規矩、措施和習慣性，「管理層作出一連串改進、檢討或跟進工作，係根據過往工作參考，我諗佢哋係深思熟慮過先做每一件事件」。他重申，顧委會不會參與港台每個工作，但港台管理層須根據港台《約章》處理工作。

零傳媒經驗的政務官李百全3月空降掌管港台，即有多名公共事務組高層請辭，他又連番抽起獲獎無數的《鏗鏘集》等節目，近日李以「與官網重溫睇齊」為由將港台YouTube頻道上載逾一年的節目刪走，助理節目主任利君雅也不獲續約須在本月底離開港台。

《鏗鏘集》監製李賢哲上周亦因管理層不准《鏗鏘集》再做政治議題，只可做民生故事，有感「《鏗鏘集》已死」而請辭。

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