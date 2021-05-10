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清算港台︱林大輝讚李百全稱職：做咗佢自己應該要做嘅工作

1小時前
港台顧問委員會主席林大輝今日表示，李百全表現稱職，「佢做咗佢自己應該要做嘅工作」。設計圖片

甫上任即辣手清算港台的廣播處長李百全，繼特首林鄭月娥稱讚「非常盡責」後，被諷如「太上皇」的港台顧問委員會，主席林大輝今日表示，李百全表現稱職，「佢做咗佢自己應該要做嘅工作」。

港台刪YouTube舊片 林大輝：深思熟慮過先做

被問到港台刪除YouTube上的舊節目，林說港台的工作有其規矩、措施和習慣性，「管理層作出一連串改進、檢討或跟進工作，係根據過往工作參考，我諗佢哋係深思熟慮過先做每一件事件」。他重申，顧委會不會參與港台每個工作，但港台管理層須根據港台《約章》處理工作。

零傳媒經驗的政務官李百全3月空降掌管港台，即有多名公共事務組高層請辭，他又連番抽起獲獎無數的《鏗鏘集》等節目，近日李以「與官網重溫睇齊」為由將港台YouTube頻道上載逾一年的節目刪走助理節目主任利君雅也不獲續約須在本月底離開港台

《鏗鏘集》監製李賢哲上周亦因管理層不准《鏗鏘集》再做政治議題，只可做民生故事，有感「《鏗鏘集》已死」而請辭。

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