【本報訊】立法會周三將恢復二讀涉區議員宣誓的條例草案，日後區議員需要宣誓擁護《基本法》和效忠特區。法案通過前夕，元朗區議會網頁顯示，因民主派初選案至今被還柙的該區區議員王百羽，任期已於本月4日、即上周二結束，意味他早前已經辭任區議員，而宣誓前夕合計逾10名民主派區議員辭職，政圈預計正式宣誓前陸續會再有區議員請辭。

宣誓前逾10名民主派辭職

今年30歲的王百羽，2015年以「天水圍民生關注平台」名義，首度出選元朗區議會天恒選區，挑戰在該區出任區議員已12年的工聯會陸頌雄，最終不敵陸頌雄落敗。2019年王百羽於區選捲土重來，以6,004票反勝只得3,731票的陸頌雄，更成當屆元朗區及新界西票王。

王百羽與早前已辭任並離港的九龍城前區議員李軒朗，去年合組名單參選俗稱超級區議會的立法會區議會（第二）功能界別議席，並在民主派初選獲逾七萬票，僅次鄺俊宇及岑敖暉，以第三名取得出線權。

他和李軒朗其後於去年11月被商業罪案調查科拘捕，指二人涉嫌「串謀詐騙」政府選舉資助達489萬元，其中探員再於王百羽住所內撿獲大批仿製槍械，因而再被拘控多一項「管有仿製槍械及彈藥」。

據本報初步統計，宣誓前夕合計逾10名民主派區議員辭職，包括涉47人案中遭還押的新同盟譚凱邦、范國威、民主黨林卓廷、觀塘區議員李嘉達等；亦有人明言拒絕宣誓而辭職，如元朗區杜嘉倫、北區袁浩倫及新同盟黎銘澤。