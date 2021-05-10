白色恐怖瀰漫整個教育界，教協昨日公佈問卷調查結果，發現近20%受訪教師計劃辭職或提早退休，另有逾21%人亦傾向離開，兩者合共比例高達四成，當中逾71%表示離開主因源於政治壓力增加。而教育局回覆傳媒時則表示，每個學年教師流失人數有一定的浮動，屬常見現象，並指相關調查的代表性及可信程度「未能評估」。

至今已有4名教師因涉及反送中運動相關爭議而被教育局取消教師資格，局長楊潤雄早前表示同意部份個案未至於要終身停牌，稱正研究收窄譴責與終身停牌之間的距離，考慮引入取消教師註冊的年期，被「DQ」一定年期後可再次申請教師資格，但須提出強力理據，證明屬出任教員的「適合及適當人選」。

局方不公 教師難信任

教協會長馮偉華今晨接受電台節目訪問時指，業界曾經就相關問題討論，一致認為由譴責跳級至「死刑」終身停牌的懲罰制度並不完善，並批評問題多年存在但局方一直忽視，直至因社會事件須動用時才研究。馮指過往4名教師被DQ屬政治打壓，並稱局方現時做法是因為「一去就去到死刑（終身停牌），佢都知呢個係好大問題」。

至於如何定義「強力理據」，馮直斥局方自己亦並無「強力理據」判處終身停牌，並指「宣揚港獨」、「煽動學生不愛國」等大罪名非常難以理據推翻，質疑是否最後「乜嘢都唔會做，淨係睇住啲書嚟教」才能免責，又強調最大問題源於局方處事手法不公、程序不公義，將主導權交由局方判斷能否復牌，教師並無信心。

馮透露，局方雖然有上訴機制，但以第一名被DQ教師為例，即便其在申訴期限已提出上訴，但局方至今時今日仍未組成上訴委員會，「過咗大半年，都仲未開始第一步，極之唔理想」，批評就算有任何政策或機制，局方都可以「亂嚟」。

早前教協副會長葉建源以3年為例，指若一名教師被停牌3年與終身停牌無異，馮偉華表示同意，「其實佢哋會覺得個前景咁灰暗，都未必會申請（復牌）」，認為可參考醫生等專業的停牌期限，將刑罰減至數月至一年，或考慮用再培訓代替。

交代不清晰 業界難考量

出席同一節目的教聯會副主席鄧飛則指，與其他專業對比，教育界的處分機制過於簡單，現時局方推出的做法可作選擇，但認為選擇上尚有不少討論空間。鄧飛表示，某專業被停牌若干時限後，一般均會自動復牌，並稱不太理解「強力理據到底係咩意思」，或需局方解釋。

鄧稱，教育界常規來說，不論停牌與否，只要離開行業超過一年，其薪級會重新計算，認為停牌年期應要考慮相關因素。鄧又指局方交代不清，好多時業內亦要經傳媒得知消息，認為局方須於多項細節上交代清楚，相關政策及措施才有基礎的討論空間。

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