西醫巫浩源被指2016年向一名末期腎衰竭男病人處方不恰當藥物秋水仙鹼（Colchicine）及甲氨蝶呤（Methotrexate），病人其後藥物中毒，引致多重器官衰竭死亡。巫浩源被控專業失德，醫委會上月底召開聆訊，巫認罪，最終醫委會研訊小組裁定他停牌3個月，緩刑18個月。死者家屬不滿裁決，批評判刑過輕，促醫委會覆核懲處。

兩周內求醫5次 轉介東區醫院證藥物中毒

51歲病人阿強於2014年患上腎衰竭，一直需進行腹膜透析的治療。他於2016年10月底至11月中因痛風向巫浩源求診，兩星期內求醫5次，先後獲多次處方秋水仙鹼及甲氨蝶呤，直至第6次求醫，獲轉介至東區醫院急症室，他入院終確定為秋水仙鹼及甲氨蝶呤中毒，引致多重器官衰竭等併發症，入院4日後，他經搶救後不治。

社區組織協會幹事彭鴻昌引述家屬提供的醫療紀錄及轉介信，提及巫浩源轉介入院的信件未有列明曾處方的甲氨蝶呤，直至醫院藥劑師再向巫查詢時才得悉。他提到，據醫療紀錄，香港中毒諮詢中心確定病情屬秋水仙鹼、甲氨蝶呤嚴重中毒，引致多個器官中毒，建議要停用秋水仙鹼及甲氨蝶呤。

醫委會指醫生重犯機會低 獲緩刑18個月

根據醫委會的聆訊紀錄報告，引述專家報告稱不適合需進行腹膜透析的病人重複處方秋水仙鹼及處方甲氨蝶呤。研訊小組於報告稱，考慮巫啟源過去沒有失當紀錄，醫生聆訊過程中合作，亦採取多項措施等原因，相信醫生吸取教訓，重犯機會低，故判他停牌3個月，緩刑18個月。

死者家屬批醫委會審訊「自己人審自己人」

死者姐姐劉太不滿醫委會的裁決，批評判刑過輕，「佢哋（醫委會）既然咁專業，點解覺得醫生是一時疏忽，佢唔係疏忽一次，係疏忽好多好多次。」她指，曾就此致電予醫委會的秘書處，卻獲回覆稱懲罰已算重，並稱醫生會有1個月上訴期限，而家屬則不能上訴。她於致電時形容醫委會審訊如同「自己人審自己人」，惟獲秘書處人員回覆：「醫委會唔係法庭，呢個係醫生判斷犯錯程度有幾高。」

她批評，事發至今，未收到巫浩源任何慰問，亦從沒有就失誤向他們道歉，「庭上，佢（巫浩源）冇望過我哋一眼，直至聆訊完咗都冇」。她指出，阿強生前樂觀，即使要洗腎，亦一直上班，希望有一日可以成功康復。

死者太太盧女士談到阿強時難掩悲痛，不禁痛哭。她直言，數年來不斷向各界求助、查詢，亦與醫委會多次書信來往，一直相信醫委會的聆訊能主持公道。她坦言，曾經希望阿強的死亡與醫生的醫療失誤無關，惟最終結果並非如此，「係放唔低，個（追討）過程好唔安落，好唔舒服，我都好想快啲放低佢⋯⋯我每次拜我老公，都同佢講唔知點算，唔知畀唔畀到公道佢」。

打針入脊椎致死停牌2年 社協：事故更嚴重並涉誠信問題

彭鴻昌亦引述2012年梁綿雪聆訊案例，提及該醫生曾經錯誤注射藥物予病人脊椎，引致該病人死亡，並獲判停牌2年，沒有緩刑。他認為，是次事故比梁綿雪案更嚴重，並稱涉事醫生轉介信未有列岀錯誤處方的藥物，惟醫委會研訊未有處理涉及誠信問題。

他指，如醫委會日內未有回覆，或會向醫委會發信，促研訊小組於本周五（14日）覆核限期前主動覆核決定，長遠應檢視量刑標準，是否達到公眾標準，「係咪行公義，向受行為不當醫生影響的病人得公道，咁先保護市民、社會」，至於家屬會否向醫生民事索賞，他則稱按法例要求，必須醫療疏忽事故發生3年內入稟，現時限期已過，故家屬及協會須諮詢法律意見才能決定。

《蘋果》記者傍晚到位於柴灣的巫浩源診所，診所內有數名病人求診。診所職員轉述巫浩源稱：「不予置評，唔回應。」《蘋果》亦已向醫委會查詢，有待回覆。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）