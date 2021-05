將於本月中卸任離港的加拿大駐香港及澳門總領事南傑瑞(Jeff Nankivell)上周接受多間傳媒訪問,他於《明報》訪問中稱,「港版國安法」損害「一國兩制」框架,並透露不少在港的國際企業,正因應《國安法》實施檢視營運,包括研究轉移部份客戶資料,並檢視一旦需要離港的應急計劃,但稱暫未聽聞有企業撤離香港。南傑瑞又指,非常關注港府修訂本港選舉制度,認為做法削弱了港人在制度內的聲音,亦影響市民參與政治的權利;對於立法會的直選議席比例減少,他更形容是「不幸」(unfortunate)。

南傑瑞在訪問中多次談及對《國安法》關注,指近期已提醒企業,隨着《國安法》落實,「一國兩制」及香港法律對外資的保障已削弱。他又稱,沒有聽聞加拿大的企業撤離香港,但稱有包括加拿大在內的的國際商界,正研究轉移與香港無直接關係的資料,包括客戶資料,並正檢視一旦撤離時的應急方案。

南傑瑞又透露,領事館曾派員旁聽本港政治案件,並讚揚本港司法水平很高,他所接觸的法律界人士亦對香港法官充滿信心。他希望香港司法維持高水準,認為這對香港作為國際樞紐及商業中心極為關鍵。 他又重申,目前較關注《國安法》的落實,認為「一國兩制」框架已遭破壞,憂慮國安案件可交內地審理、國安公署人員在港活動不受香港司法制約等,形容香港的法律制度與生活方式起了重要變化。

在港外交工作因國安法有變化 領事館受部份中央控制媒體「恐嚇」而受影響

而去年《國安法》生效後,南傑瑞坦言在港的外交工作出現變化,部份政黨與非政府組織拒絕再與外國領事對話,比例不高但顯著(not high but noticeable),他形容非常可惜(a great pity)。他接受《南華早報》訪問時更形容,自去年夏季開始,領事館的工作受到香港部份政客和中央控制的傳媒發動的「恐嚇運動」所影響(the consulate’s work was affected by a “campaign of intimidation” initiated by certain politicians and state-owned media in Hong Kong)。

年輕人工作簽證計劃開放首月接500份申請

加拿大早前為香港年輕人提供特別移民計劃,其中工作簽證計劃(open work permit)2月起接受申請後,同月即接獲逾500份申請。南傑瑞稱,該計劃的申請人數正上升,形容計劃頗受歡迎,而加拿大正準備推出另外兩條移民路線,分別供正在加國工作或讀書的港人,讓他們直接成為永久居民,稍後會公佈詳情。他預計,隨着疫情的旅遊限制放緩,將有新一批今夏畢業的大學生申請加拿大早前為香港年輕人提供的特別移民計劃。

