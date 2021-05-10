警方前年11月在灣仔一個單位撿獲59支汽油彈及79支懷疑汽油彈半製成品，拘控四男一女串謀縱火罪，為反修例運動已知案件中撿取最多汽油彈及半製成品的案件。其中女被告早前承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，判囚3年2個月。案件今再提訊，再有一名23歲男生認罪。辯方求情透露，被告男生過去18個月還柙期間，未能出席兩名祖父母的喪禮，希望本案可盡快完結，讓他重投社會。惟法官葉佐文指以身試法代價高，被告行為有釀成火警風險，加上汽油彈的數量不少，被告又有計劃犯案，最終判他入獄3年2個月。

被告莫禮滔（23歲）承認前年11月2日在灣仔堅拿道西一個單位內保管或控制59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃樽、約4.6公升含柴油液體、約1公斤含異丙醇液體、約4.9公斤含汽油液體，另有白色廢棉、布條、布及毛巾，意圖用以摧毀或損壞他人財產。

辯方向法庭呈上10封求情信，包括被告、被告親友、中學師長等人撰寫，當中透露被告還柙期間透過一名大學教授發起的學習計劃，在獄中閱讀了大量書籍，並為每本書撰寫詳盡讀書報告。該名教授在為被告撰寫的求情信中直言，被告的學習進度令人印象深刻。

被告指明白以違法方式改變社會只會加深矛盾

葉官判刑時指，被告表示已深感後悔，明白到若以違法方式改變社會，只會加深矛盾。而被告的親友亦撰信指，被告為人關心社會、樂於助人，犯案只因一時衝動。惟葉官認為，涉案汽油彈的數量不少，被告有計劃犯案，故採用4年9個月為量刑起點，計算三分之一認罪刑期扣減後，最終判被告入獄3年2個月。

案情指，案發當日維園有集會活動，警方刑事情報科人員監視堅拿道西冠景樓4樓一個單位，同日下午採取行動，兩名警員掩至單位門外，察覺單位傳出濃烈汽油味，要求開門但無回應，破門入內發現單位已空無一人。此時，在外監視的警員看到單位內的四男一女從露台跳到3樓簷篷及平台逃走。五人逃走過程遭不知名目擊者拍下，片段中五人容貌清晰可見。

一名俄羅斯籍男子當時身處該大廈3A單位內，目擊五人由3A室露台衝入其單位，並要求匿藏在單位內，惟男子拒絕，五人只好離開。警員及後在2樓一間雞煲餐廳內發現被告，並以涉嫌藏有攻擊性武器罪名將他拘捕。被告在警誡下保持緘默。

大廈的閉路電視顯示，11月1日凌晨至2日凌晨期間，被告與另外四人分別多次出入涉案單位，當中被告與另一人曾手持藍色膠袋及白色膠箱。

同案女被告楊泳茹（23歲）上月亦在葉官面前承認一項管有物品意圖摧毀及損壞財產罪，同樣被判入獄3月2個月。至於餘下被告鄭錦輝、丘建威和黃建棋，他們均不認罪，案件本月14日開審。

【案件編號：DCCC97/20】

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