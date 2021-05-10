今年的六四紀念活動以及包括「結束一黨專政」綱領的支聯會運作，因為「港版國安法」而充斥不明朗因素。全國僑聯副主席盧文端今天在報章撰文，直指支聯會以「結束一黨專政」為主要綱領，並具體實施落實綱領的「反共行動」，不單違反憲法，亦直接觸犯《國安法》涉及的「顛覆國家政權罪」，認為在《國安法》已經實施及北京要求「愛國者治港」的明確規範下，「泛民從政者須與支聯會切割」，稱不但不可參加支聯會的「反共活動」，已經加入支聯會的泛民成員亦應盡快退出，形容所有參與支聯會的人都不符「愛國」標準，不能參選。

盧文端在其文章中指，有「輿論」已經將支聯會定性為以所謂「愛國民主」為名義、勾結外部勢力的「顏色革命」組織；至於過去歷年大多數也獲批、悼念六四民運死難者的六四燭光晚會，盧形容為支聯會每年舉辦要求「結束一黨專政」的晚會，認為在《國安法》下已是危害國安的違法行為，就算沒有疫情問題，警方也不可能再批准如此「反共集會」。

支聯會主要由泛民成員組成，盧指，香港進入「國安法年代」之時，泛民從政者不可像過去般參與支聯會的「反共活動」，又「分析」指任何人若與支聯會有實質聯繫，如做支聯會的會員團體成員，或參與支聯會組織的「反共活動」，都不符合愛國者標準，不可以參選或者擔任公職，已經擔任議員的也有可能因為違反誓言而被取消資格。

他繼而談及新選舉改制，指功能組別中個人票組別和地區直選中的10個議席，「可以說是專門為泛民預留的席位」，但泛民要得到立法會和選委會的席位，必須符合愛國者底線標準，直言泛民過去參與支聯會可以「既往不咎」，但若繼續反共就是「頂風犯案」，負責審查參選人資格的資審會不能視而不見，盧「奉勸」泛民不要參加支聯會活動，更指應盡快退出支聯會，「以免斷送政治前途，到時悔之晚矣！」

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