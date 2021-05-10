去年母親節晚上，旺角有人聚集，警方現場拘捕一名年輕廚師，並在其背包內搜出一支雷射筆。廚師被控非法集結、違反禁聚令及管有攻擊性武器罪共三罪，案件今於九龍城裁判法院審理。當日的指揮官庭上供稱，案發時曾多次就限聚令發出警告，惟從未針對非法集結發出警告。不過他堅稱現場屬非法集結，「如果你堅持要我講，我會話係冇目的嘅示威」。他又透露當日以是否穿着反光衣作為識別記者身份方法，更比喻謂：「我唔出示委任證，都唔能夠當自己係警察啦！」

被告劉曉峰（25歲）否認於2020年5月11日在豉油街與通菜街交界參與非法集結、參與受禁群組聚集，以及管有攻擊性武器罪，即一個能發出雷射光束的裝置。他否認控罪受審。

督察承認現場人士沒有實際作出與警方敵對行動

被告當日在現場被捕後，警方從其黑色背包暗格中搜出一支長9厘米、能發出綠色光的雷射筆，並有一塊黑色面巾、多雙手套及黑色鴨嘴帽。辯方對此沒有否認。

控方傳召當日以西九龍機動部隊Y連第4小隊指揮官身份執勤的督察21998作供。他當日抵達豉油街與通菜街交界現場後，看見有數十名群眾聚集，隨後拉起封鎖線，並發出10次限聚令警告，後於晚上約8時展開掃盪。

他接受辯方盤問時同意，雖然現場已拉起封鎖線，但有排檔仍繼續做生意，亦有路人途經，惟數目很少，亦刻意避開聚集人群。他同意沒有人用雜物堵路，亦沒有人展示標語，但有人站出馬路，且有人叫囂、講粗口及針對警方的話。惟除此之外，現場人士相對平靜，沒有實際作出與警方敵對的行動。

「若果嗰牌反轉咗我就睇唔到」

辯方指當時根本不存在示威或非法集結，督察不同意，指有人聚集於上址，當中有人叫囂，並謂：「如果你堅持要我講，我會話係冇目的嘅示威！」他並稱記得整條街有很多人。辯方指當中有約40人是記者，質疑督察21998的計算方法。惟督察不同意，堅稱他只看到約20至30名記者，並透露自己以有否穿着反光衣作為識別記者身份方法。

他隨後在控方覆問時進一步解釋，沒有穿着反光背心的人士，即使其胸口掛牌，「若果嗰牌反轉咗我就睇唔到，但著反光衣，起碼有寫記者兩個字」。他更以「我唔出示委任證都唔能夠當自己係警察啦」作為比諭。不過，他亦認同法例沒有規定記者在採訪現場要穿上反光衣。

警員19779則供稱，當晚現場穿着黃色背心的記者後面約有20名人士聚集，而且互相之間距離比較密集，「膊頭可以掂到膊頭」，但現場氣氛尚算平靜。惟指揮官發出多次限聚令警告後，在場人士並無散去，其後他突然聽到一把男聲高叫：「黑警！X你老母！」他憑聲判斷來源在其前方4至5米處。相隔數十秒後，同一把聲再說同一句話，警員鎖定身穿黑衣的本案另一被告方佐偉，見其口罩不斷郁動。

警員指方姓被告當日甫說話，立即引起在場群眾起哄叫囂。他認為對方行為已破壞社會安寧，遂衝出封鎖線上前，將已轉身逃跑的方截停，並在其身上搜出防毒面具過濾器及V煞面具等，最後以公眾地方行為不檢及外出時沒攜帶身份證明文件罪名拘捕他。審訊明天繼續。

【案件編號：KCCC2822/20】

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