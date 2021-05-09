【本報訊】本港房屋問題嚴重，不少市民難覓安樂窩。政務司司張建宗昨在網誌表示，政府早前訂出三年內提供15,000個過渡性房屋單位的目標，至今已覓得可提供約14,000個單位的土地，當中更已完成興建1,100個單位，形容與目標「只有一步之遙」。

過渡性房屋是林鄭政府解決住屋問題招數之一，面對潛在競逐特首的攻勢，張建宗搶先為林鄭宣傳政績「交數」。他在網誌指政府已覓得可在2023年提供約14,000個過渡性房屋單位的土地，當中逾1,100個單位已完成，另正動工興建約2,400個單位，預計2021年至2022年落成。

宋皇臺道項目獲入伙紙

張建宗指土瓜灣宋皇臺道項目的110個單位已在上月取得入伙紙，逾220人可受惠，而營運機構接獲逾700份申請，超額逾六倍。張又指錦田江夏圍項目今年3月29日舉行動土儀式，為目前全港最大規模的過渡性房屋項目，會為超過6,000人「帶來溫暖的家和希望」。

立法會財務委員會去年至今先後撥款83億元，讓政府推行過渡性房屋項目資助計劃。

張建宗指至今已批出13個過渡性房屋項目，涉及約38.6億元資助額，其中八鄉錦田七星崗過渡性房屋項目計劃於2023年第一季落成，提供約900個單位，惠及超過2,000人。

扶貧委員會早前批准從關愛基金撥款9,500萬元推行先導計劃，由非政府機構租用酒店及賓館房間作過渡性房屋用途，預計可以提供大約800個過渡性房屋單位。

張建宗形容先導計劃是「甚有創意的雙贏計劃」，自今年4月1日開始接受報名，至今已收到超過150間酒店和賓館的登記申請，政府正盡快處理有關申請。