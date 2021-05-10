《壹週刊》前年刊登藝人張栢芝三子的出世紙，總編輯、記者與兩間公司被控違反《私隱條例》，案件今日再次提堂。辯方表示需時去信律政司提出商討，再度申請暫緩答辯，獲得批准。惟主任裁判官徐綺薇要求辯方下次再提堂時答辯，案件押後至6月15日再訊。

四名被告包括壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、《壹週刊》總編輯麥景慶與記者鄭靜。

兩間公司與麥景慶各被票控一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪，詳情指三者分別身為《壹週刊》的東主、出版人及編輯，披露一份根據《生死登記條例》備存而屬於一名兒童的生死登記紀錄的核證副本內所載個人資料，而有關資料未經身為資料使用人的生死登記官同意而獲取，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益。而被告鄭靜則被控協助及教唆其餘被告干犯控罪。

案件早前提堂時，控方曾申請匿名令，禁止報道可以識別控方第一證人與資料當事人身份的資訊。庭上未有明言第一證人身份，據了解正是張栢芝。惟法庭今天並未處理相關申請。

【案件編號：KTS566-569/21】

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