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免針證明生矛盾　工會：毀醫患關係

1小時前
■政府推出疫苗氣泡措施鼓勵接種，引起不少批評。

【本報訊】疫苗氣泡措施生效近兩周，食肆員工接種疫苗方可延長堂食時間，引發連鎖效應。有僱主為求生意逼員工打針，內科駐院醫生、醫管局員工陣線理事廖志誠透露，越來越多人主動要求醫生簽發不適宜接種疫苗證明書，部份病人被拒絕後遷怒醫護人員，他批評政府將釋除病人疑慮的責任轉嫁到醫護人員身上，破壞醫患關係。

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飲食業斥政府「懲罰工友」

廖志誠認為，政府執迷於「強制」與「懲罰」的管治思維，只會引起市民反彈和猜疑，政府嘗試以疫苗取代檢測，會製造「錯誤安全感」，令人以為完成疫苗注射便毋須再檢測，對防疫弊大於利。

飲食及酒店業職工總會發言人何鴻興指，近日收到患高血壓的食肆員工求助，稱被僱主要求接種疫苗，員工要自費做身體檢查確定是否適合接種，惟醫生只在證明書上寫「暫緩三個月」，三個月後或要再次自費求診，政府將員工接種疫苗綑綁放寬食肆營業的安排是「懲罰飲食工友」。

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家庭醫生林永和解釋，根據政府指引，即使患高血壓，如病情穩定可接種疫苗，「好少會有永久性不適合（接種疫苗）」，因此會根據醫生的專業判斷作出轉介，或批出暫緩接種疫苗證明。

西醫工會義務司庫陸偉亮同意部份責任被轉介至家庭醫生身上，遇過有市民因為曾經生腎石等不影響接種疫苗的原因，便前來要求簽發證明書，只能盡公民責任盡量解釋及安撫。

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