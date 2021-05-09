羅湖懲教所傳來一封又一封信件，涉初選案正被關押的南區區議員袁嘉蔚在信上寫滿對田灣街坊的囑咐，又付上愛心湯水食譜，相比起自己身處的險境，她更關注牆外街坊的情況。

過去一年，田灣被袁嘉蔚照料得井井有條，如今她鋃鐺入獄，更因參與六四集會被控非法集結罪成而被DQ議席，但社區上仍有她處處身影。與袁相識、相伴多年的黃莉莉說：「佢令到田灣居民做到一樣嘢，就係知道（自己）係田灣居民嘅一分子，如果冇咗佢真係一個損失。」

記者：陳嘉裕

當區議員 如開便利店24小時為居民服務

27歲的袁嘉蔚2019年以逾千票差距，在南區田灣擊敗報稱獨立、自2004年起連任四屆的陳富明當選，有人以為她乘政治運動的氣勢獲得高票，但更多來自是她對社區的堅持。

黃莉莉、何嘉柔因與袁嘉蔚同為前香港眾志成員而相熟，見證她努力經營社區。黃莉莉受訪時說，就算身在獄中，袁最掛心的仍是田灣居民的情況，「好似佢最近寫信都有提到（選區內）要強制檢測，可能佢寫封信出嚟嘅時候，檢測已經完咗，助理已經完全處理好，但佢都會照寫信出嚟，（身在獄中）仲好關心田灣發生嘅事」。她們笑說，袁嘉蔚任區議員時全心投入地區服務的程度有如便利店，「佢想成為一間7-11，總有一間喺左近」。

「冇咗個咁上心嘅區議員係一個損失」

袁入獄後不時收到田灣街坊的信件，黃莉莉引述一個街坊在信中提到，以往袁嘉蔚會第一時間提醒居民停水，惟她目前身處獄中，街坊都會主動下載水務署的應用程式，主動跟進相關情況，「佢令到田灣居民做到一樣嘢，就係知道（自己）係田灣居民嘅一分子，依個改變係（好大），如果冇咗佢真係一個損失」。

同為南區區議員陳炳洋也在袁嘉蔚入獄後主動提供協助，包括在田灣居民接受強制檢測當日親身到場。他形容「少咗個人」，每人多行一步是理所當然，亦因為袁過去對街坊的付出而感動。他又透露袁嘉蔚在當選後主動搬入田灣，「好少係有個區議員係咁全心投入個區，佢真係太犀利，佢仲試過夜麻麻拎住罐啤酒同街坊吹水，你話佢唔上心？」同樣作為區議員，陳直言與選民住在同一個社區、「一打開門就係選民」，難免會感到壓力，但「佢係做到我係一分子」，「冇咗一個咁上心、咁有活力嘅區議員係一個損失」。

愛心跨越政見 感動藍絲婦人

他們分開受訪，卻不約而同提到一個街站的故事。何嘉柔說自己較後期加入眾志，本身與袁嘉蔚不算深交，一次與袁一同在街站遇上藍絲阿姨持續指罵，袁嘉蔚花了個多小時與姨姨交談，最後兩人相擁痛哭，「我嗰時係離遠睇，覺得個女仔犀利，佢嘅愛心係跨越政見」。陳炳洋當時也剛好在場，同樣說起同一故事，仍然印象深刻，友善待人的「鄰家女孩」豈只是其參選形象？鏡頭以外每次的日常相處都反映她真誠的內心。

除了區議會事務，袁嘉蔚入獄前最關注的是女性自主議題。她與黃莉莉、何嘉柔一同經營「番號ABC」YouTube頻道，討論兩性問題，也主張女性性自主，打破社會禁忌，頻道未來將會以「三缺一」的形式出片。她們說，袁嘉蔚將面臨被DQ區議會議席，也預料短期內未必可重獲自由，甚至連目前租住的地方亦因為經濟情況而要退租，希望為袁嘉蔚守護最後的空間，「我哋最後同佢嘅一點聯繫，要做到等到佢出嚟為止」。黃莉莉續說：「（預計）佢容身之處同工作都冇咗嘅時候，我哋會好想有一個板塊，佢出嚟仲見到。」

她們陪伴袁由「𡃁妹仔」走到還柙，直言「心痛」她的遭遇，但也欣賞她在時勢下願意將自己推向浪尖的決心；黃莉莉相信她無悔當日參選的決定，「佢會覺得時勢將所有人推到盡頭，我已經無路可退，點解我依一刻仲為咗保護自己，覺得自己唔想，就唔做（參與立法會選舉）？」她們都明言，在大政治上都難以有作為，在如今的過渡期，她們會做好在囚支援，等候再聚的日子。

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