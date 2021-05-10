新一屆立法會將由70個議席增至90個。立法會主席梁君彥今早先後召開行管會和特別行管會，讓議員聽取政府擴建立法會綜合大樓的計劃，會後宣佈行管會決定支持政府的計劃，將在立法會大樓10樓以上加建4層，並在一樓的露天花園位置擴建樓高10層的辦公室。

若審批工程過程順利，工程約明年中開始，預計2025年中完工，費用由政府承擔，暫時未知具體數目。

3.22報道：立法會研擴建以應付加至90議席 短期或租商廈作議員辦公室

稱「借地」興建新翼不可行

梁君彥今午（10日 ）見記者時指，立法會大樓目前的辦公樓並不足以應付90位議員的需要，加上考慮到成本效益和時間問題，在大樓附近「借地」興建新翼亦不可行，故決定支持政府原址擴建立法會的計劃。

他續指，政府當初興建立法會大樓時已預留擴建空間，立法會秘書處將與政府成立小組，希望將擴建工程所須時間盡量壓縮，令新一屆立法會議員能盡快搬回立法會大樓工作。

擴建期間議員或需租用大樓外辦公室

現時立法會大樓能為議員提供最多75個房間，梁稱，稍後進行擴建工程時，由於要騰空10樓和9樓，故屆時只會餘下45間房。他相信立法會秘書會在工程進行期間繼續留在大樓工作，為議員提供重要服務，45名立法會議員則可能要暫時立法會大樓外租用辦公室，行管會稍後再商討具體方案。

立法會的擴建工程於晚上7時至早上7時，以及在公眾假期和立法會不用辦工時進行，故不會影響立法會日常工作。

1樓露天花園將升高至10樓

有立法會人員補充，於立法會一樓露天花園擴建的10層辦公室，將與現時通往立法會的天橋連成一體，屆時目前位處一樓的露天花園或會升高到10樓。據悉立法會擴建將使用新建築方法，以預先組件方式進行，希望盡量壓縮完工時間。

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