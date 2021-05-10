市民前年9月底聚集太子站外「悼念」8.31事件，警方及後拘捕多人。14歲少女與電影製片等4人被控參與非法集結及管有攻擊性武器等罪，及後一名19歲男生於開審後認罪，其餘被告繼續受審。案件今裁決，裁判官陳慧敏裁定14歲少女等人參與非法集結罪成，還柙等候一系列報告始判刑；而案中工程師則因藏有雷射筆罪成，即日被判入獄5個月。

本案四名被告依次是19歲學生蔡詠豪、30歲製片人廖穗敏、14歲少女及31歲工程師霍德龍。首三名被告被控於前年9月24日至25日參與非法集結。而三名成年被告各自被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，蔡和霍涉及管有雷射筆，廖則被控管有雷射筆及萬用刀。

蔡於案件開審後承認兩項罪名，將於本周三判刑。廖則於開審前承認非法集結罪，但否認在公眾地方管有攻擊性武器罪。裁判官陳慧敏今裁定廖面對的武器罪名不成立。廖曾供稱任職電影場務及製片，涉案萬用刀及雷射筆用於工作。陳官認為沒直接證據指廖藏有雷射筆及萬用刀有非法意圖，且環境證據不足，裁定有關罪名不成立。

陳官另裁定少女非法集結罪罪成，將案件押後以索閱少女的感化、社會服務令、更生中心、教導所及青少年罪犯評審委員會報告。被告須還柙至本月28日判刑。

少女自辯曾稱，涉案雷射筆由路人提供，她只是好奇試玩「冇目標咁照」。惟控方不斷重複問她是否刻意射向警署，她終不耐煩謂：「攞張截圖嚟話我特登瞄向警察，我同意唔到囉。」控方指她在警方警告及舉藍旗後，刻意向警署揮手，行為挑釁；少女則解釋指當時只是向朋友打招呼。

【案件編號：WKCC1312/20】

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