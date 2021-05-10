中學文憑試（DSE）歷史科考試於上周四（6日）完成，曾任考試及評核局歷史科評核發展經理的楊穎宇在社交網站稱，今年一份學界模擬試卷部份內容與文憑試試題相似，包括同樣在資料題提到抗日電影《孤島天堂》並考問香港與內地關係等，更指現任歷史科經理曾為該模擬試「搞手」。

考評局回應稱，該名經理沒有參與今年模擬試工作，題目取材有相近之處「亦屬正常」。有歷史科教師指，少見以抗日電影考問香港與內地關係，質疑出現巧合「機會率好低」。

兩卷借同一電影 問及中港關係及日本擴張

於去年試題風波後離職的楊穎宇在Instagram發帖，指接任的考評局歷史科經理入職前「有份負責搞」的聯校模擬試試卷，與今年文憑試試卷「有些地方非常相似」，包括卷一資料題中，同樣提及1939年的抗日電影《孤島天堂》。

聯校模擬試在該題要求考生參考資料，回答是否同意「1900-49年，中國內地與香港一直以來都保持緊密關係」，而文憑試在該題則要求考生從資料援引線索「推論1930年代香港和內地的關係」。

兩試卷亦在不同卷別，分別問到1930年代的日本擴張。模擬試卷一其中一題問考生是否同意「1930年代日本的擴張主要是由內部因素所推動」，而文憑試卷二其中一題則問考生是否同意「就導致1930年代日本軍國主義興起而言，國內問題較對外擴張的動力更為重要」一說。

楊穎宇表示，據其了解超過100名教師參與是次聯校模擬試，過千名考生曾做過該份試卷，反問：「他們是否有着數？」

歷史科教師：「巧合」機會率好低

據了解，該聯校模擬試已舉辦多年，早前入職考評局負責歷史科的評核發展經理陸芝蘭，正是其中一名「搞手」，惟她去年10月底退出聯校模擬試的WhatsApp群組，未知她當時是否已經與考評局簽約，以及有否參與今年模擬試的出卷工作等。該模擬試過往會有實體考試，惟今年因疫情關係，只透過教師分發試卷予學生。

教協理事、歷史科教師張往指，談到該段時期香港和內地關係，用本地組織支援抗日、東江蹤隊等資料是較「大路」選擇，選抗日電影本身已少見，還要提及同一齣電影，認為出現巧合「機會率好低」和「奇怪」。張表示，若學生在應考文憑試前，已經見過類似資料並有印象，答題時便不用臨場發揮，會比其他考生「有着數」。

考評局否認該科目經理曾參與模擬試 嚴肅跟進「不實言論」

考評局回應稱，負責文憑試歷史科的科目經理並沒有參與今年聯校中六模擬試的工作，會嚴肅跟進「不實的言論」。局方稱，審題委員會及擬題員根據該科的《課程及評估指引》與《評核大綱》擬題，不會採用其他考試或坊間書籍的題目。

考評局認為，坊間題目「取材如有相近之處，亦屬正常」，並認為今次所指的題目，「提問要求及形式等方面均不盡相同」。

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