警方前年10月聲稱根據線報截獲一輛的士，在車尾箱搜出約40支汽油彈，疑供示威者使用，涉案的士司機早前辯稱當時以為箱內是醫療物資。案件今在區域法院裁決，法官李慶年裁定被告串謀縱火罪名成立。李官直指「心智成熟」的司機不會載貨不載人，也沒理由不知熟客的姓名，認為他明知紙箱內藏有汽油彈，與其他人串謀行事，擔當運送的角色。案件押後至本月17日判刑。

被告曾偉龍（32歲）原被控一項串謀縱火及一項交替的管有物品意圖摧毀財產罪。控罪指他於前年10月17⽇至20⽇與身份不詳的⼈串謀⽤⽕摧毀財產，並於同月20⽇在大埔露輝路與汀角路交界管有40枚汽油彈、3瓶汽油及2個點⽕器。

被告已還柙19個月

辯方求情時透露，被告自前年案發後一直還柙，至今已19個月。辯方強調，被告只是擔當傳遞員而非計劃縱火的主謀，案件亦沒證據顯示汽油彈會被運送到甚麼地方。

被告早前自辯稱，按一名學生急救員熟客要求，到大埔教育大學接客，但他並不認識候車的人，對方僅稱有一箱醫療用品需運送，搬貨上車後卻拒絕登車。的士駛離教大一至兩分鐘後，突遭一批蒙面警員截車搜查。被告又指教大算是知名地方，沒想過貨箱內會是違法物品。

法官李慶年今裁決時指出，被告的辯解與客觀事實不符。作為的士司機的被告聲稱因叫車的男子是熟客，基於信任而沒懷疑紙箱內藏有非法物品；惟被告雖然供稱之前曾載過他兩次，卻不知其姓氏、綽號或暱稱，說法牽強。

李官又質疑，「心智成熟」的司機大多不會冒風險「載貨不載人」，亦理應會檢查紙箱內的物品，以免惹上麻煩。李官續指，被告曾逗留在教大宿舍5分鐘，應有充足時間檢查貨品，惟他卻沒這樣做，明顯是故意忽略紙箱內的物品。

官指被告應能嗅到濃烈汽油味卻裝作不知情

辯方早前質疑，負責拘捕被告的警員B與檢取證物的警員對紙箱的描述存在矛盾，前者稱紙箱沒有膠紙封頂，後者則稱紙箱雖沒封頂，但上面有膠紙「吊吊揈」。李官今指出，不同警員的分工和崗位不同，聚焦之事也不同，檢取證物的警員理應對紙箱有較細緻的描述，故不認為警員證供存在矛盾。

李官續指，若紙箱頂部密封，被告便毋須將座墊蓋在紙箱上，因車尾箱內也有不少空間，故裁定被告案發時必然看到和嗅到箱內的汽油彈。李官認為，被告搬運沒封頂的紙箱時，必然能看見很多玻璃樽頂部綁有碎布，也能嗅到濃烈汽油味，但卻裝作不知情。

李官最後裁定，被告將紙箱放入車尾箱之前及期間，必然知道箱內藏有用作縱火的汽油彈。涉案三人互有角色，被告負責運送汽油彈，與其他人有共同目的地干犯串謀縱火罪。

【案件編號：DCCC144/20】

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