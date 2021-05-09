【本報訊】黃店遭搜查事件屢見不鮮，除了日前Chickeeduck荃灣店遭大批警察封鎖搜查，上月初阿布泰國生活百貨亦被海關以多款沐浴露及清潔劑等未貼上中英文警告標籤，違反《消費品安全條例》為由扣貨拉人，海關至今未有進一步行動。事隔逾月，市面其他多間店舖亦被發現售違規貨品，海關接獲舉報增至460宗，惟遲遲未有行動。有市民直斥政府針對黃店，認為「執法應該公平啲」。

Chickeeduck被搜查後，大批市民湧至購物「大懲罰」。阿布泰上月8日亦被海關動員百人搜查25間門市及倉庫，之後連續多日獲市民爆買支持。

阿布泰顧客：執法應公平

市民Katie昨光顧阿布泰，指連同近日Chickeeduck被搜查事件，感覺「黃店又俾人搞返，所以要盡量支持吓」。

江先生亦來購物，認為「好多店舖（貨品）都冇標籤，又唔做（執法），政見唔啱就去搞人（阿布泰）」。

顧客陳小姐慨嘆：「香港完全唔同晒，變咗諗唔到嘅嘢都會發生。」她直言「趁仲有機會可以去做自己想做、自己想買嘅嘢，就盡量去囉」，會繼續支持黃店。

由上月24日至今，海關接獲涉及產品安全標籤的舉報，由約400宗增至約460宗，涉及店舖包括不同的連鎖零售店集團和個別零售店舖。海關重申正跟進當中部份舉報，如發現違規會執法。