警方去年11月重兵圍堵理工大學，大批市民在附近區域聚集，試圖「圍魏救趙」營救被困校園的抗爭者，其間一名產品設計師在警方驅散時跌倒被捕，化驗結果顯示他身穿的衣物有汽油痕迹。涉案設計師被控暴動及管有適合作非法用途工具兩罪，案件今於區域法院開審，是首宗涉及理大圍城的暴動審訊案件。高級督察今供稱，當日得悉網民呼籲市民前往理大營救被圍困者，遂吩咐同袍不要讓示威者循漆咸道進入理大。他又指有示威者投擲汽油彈，但沒有警員受傷。

被告雷爍鏗（29歲）被控於去年11月18日在九龍紅磡蕪湖街與其他不知名人士一起參與暴動，以及管有26粒波子及100條膠索帶。案件由法官姚勳智審理。

案發當日，示威者聚集在蕪湖街馬路上擺放傘陣並向漆咸道北推進，又以雜物堵路。有示威者將汽油彈放在蕪湖街的油站對外位置。

約晚上9時，警方在附近設立防線，當時約有200至300名示威者在該處聚集，部份示威者向警方防線投擲汽油彈、磚頭及鐵枝，另有示威者在行人路上掘地磚。警方多次向群眾發出警告，但群眾沒有散去。警務人員於是向群眾施放催淚煙和發射橡膠子彈，又不斷發出警告。惟仍有示威者向警員投擲汽油彈及磚頭，其後警方驅散示威者。

眾人撤退期間，有警員看見被告轉身奔跑卻跌倒，隨即上前制服及拘捕被告。當時被告身穿黑衫，背囊內有防毒面具、衣物、生理鹽水、膠索、手袖等物。

控方認為，警方驅散聚集人群時，被告身處其中並隨人群逃跑。控方指從被告被捕位置、逃跑行為、裝束及持有物件，例如驗出有易燃有機溶劑殘留成份的手袖，可推論被告參與了涉案暴動。被告另被控一項管有適合作非法用途的工具，即100條索帶及26顆玻璃彈珠，意圖將其作任何非法用途使用。

案發期間隸屬東九龍第二梯隊小隊指揮官的麥姓高級督察供稱，當日得悉網民呼籲營救被圍困理大的示威者，特意吩咐同袍不要讓示威者循漆咸道進入理大。當時有約100名示威者於附近堵路、掘磚及設置障礙物。警方其後警告示威者立即散去，但示威者卻設置傘陣推進，又向警員投擲汽油彈，警方遂施放催淚彈驅散群眾。他承認沒有汽油彈命中警員，事件中亦沒有警員受傷。麥事後得悉同袍曾拘捕一名逃跑人士。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC434/20】

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