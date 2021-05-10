蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
體育

印漢涉瞞行蹤 還柙或加控罪

19分鐘前
■被告Mohamed Rizvi Syed還柙候訊。

【本報訊】確診變種病毒的印裔男及其菲裔女友疑虛報和隱瞞資料，導致病毒擴散，早前被落案起訴，案件昨於九龍城裁判法院提堂。女被告因發燒正留醫，缺席聆訊，只得男被告出庭。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至本月31日，以待進一步調查。沒有律師代表的男被告戴備口罩和面罩，庭上一度苦苦哀求保釋，惟最後仍被拒，須還柙候訊。至於女被告則待出院後再帶上法庭。控方表明正考慮加控二人更多控罪。

相關新聞：民安隊欠文件 衞署熱線虛設  隔離營甩轆 多人慘「加監」

兩名被告分別為印度裔男子Mohamed Rizvi Syed（30歲）及菲律賓裔女子Victoria Marie Alcaide Guadiz（31歲）。男被告被控一項向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪，指他於4月16日在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即他於4月10日至11日期間只到訪尖沙嘴和佐敦，及並無參與任何聚會。

曾稱無參與任何聚會

女被告則被控一項未有向獲權人員提供資料罪，指她於4月17日在香港未有向獲授權人員提供她所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒病的危險的人。

相關新聞：營友轟廁塞  冷氣凍入骨

控方透露，男被告於今年3月19日從杜拜抵港，接受隔離至4月8日，之後居於女被告位於佐敦伯嘉士大廈的寓所，4月16日確認感染新冠病毒，12天後出院。他最初稱只到過尖沙嘴和佐敦和長洲，沒有參與聚會。及後才披露到過大嶼山塘福、曾到東涌諾富特東薈城酒店過夜，並承認參與柴灣興華二邨的聚會。

案件編號：KCCC1302/21

變種病毒向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪未有向獲權人員提供資料罪新冠肺炎
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner