【本報訊】確診變種病毒的印裔男及其菲裔女友疑虛報和隱瞞資料，導致病毒擴散，早前被落案起訴，案件昨於九龍城裁判法院提堂。女被告因發燒正留醫，缺席聆訊，只得男被告出庭。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至本月31日，以待進一步調查。沒有律師代表的男被告戴備口罩和面罩，庭上一度苦苦哀求保釋，惟最後仍被拒，須還柙候訊。至於女被告則待出院後再帶上法庭。控方表明正考慮加控二人更多控罪。

兩名被告分別為印度裔男子Mohamed Rizvi Syed（30歲）及菲律賓裔女子Victoria Marie Alcaide Guadiz（31歲）。男被告被控一項向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪，指他於4月16日在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即他於4月10日至11日期間只到訪尖沙嘴和佐敦，及並無參與任何聚會。

曾稱無參與任何聚會

女被告則被控一項未有向獲權人員提供資料罪，指她於4月17日在香港未有向獲授權人員提供她所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒病的危險的人。

控方透露，男被告於今年3月19日從杜拜抵港，接受隔離至4月8日，之後居於女被告位於佐敦伯嘉士大廈的寓所，4月16日確認感染新冠病毒，12天後出院。他最初稱只到過尖沙嘴和佐敦和長洲，沒有參與聚會。及後才披露到過大嶼山塘福、曾到東涌諾富特東薈城酒店過夜，並承認參與柴灣興華二邨的聚會。

案件編號：KCCC1302/21