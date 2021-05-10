【本報訊】前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處掛上標語，其間墮樓身亡。死因庭昨就事件召開死因研訊。案件由早前審理陳彥霖和周梓樂死因研訊的裁判官高偉雄處理，預計會傳召21名證人，並將呈上包括死者父母及胞妹等人的證人供詞。案件昨開審，惟審了半天，因有陪審員聲稱不諳廣東話，不能明白庭上證供；裁判官決定解散陪審團，今早重新抽選及重啟研訊。

死者家人缺席

死因裁判官高偉雄早前曾呼籲梁凌杰的父母聯絡法庭，但據知法庭至今仍未能聯絡兩人。聆訊昨終在梁的家人缺席下進行。死因研訊主任為大律師葉志康，警方則由大律師熊健民代表，而消防處代表則是大律師陳碧琪。

法庭選出三男二女陪審員，其中一人廣東話口音不太純正，裁判官詢問下，她表示懂得聽並可溝通，法庭故接納她擔任陪審員。惟經過半天研訊後，該陪審員下午透過法庭書記表示未能聽懂庭上所有證供，裁判官認為不勉強她繼續陪審員一職。

法庭曾考慮能否在只有四名陪審員的情況下繼續研訊，但基於研訊性質以及只聽取背景證供，決定宣佈解散陪審團，再重選一個五人陪審團，以獲得完整的審訊。

本案將傳召21位證人作供，當中包括兩名市民、六至七名消防員、及五至六名警員等。死因研訊主任昨曾傳召有份調查的警員及政府化驗師作供，並讀出其中兩名警員的證供。

事發當日下午梁身穿黃色長雨衣，站在臨時搭建的工作平台上，身旁掛有白色反修例標語橫額，其間有警方談判專家進行勸說。直至晚上9時許，梁爬出棚架外，有消防員上前嘗試拉他返回安全位置但不果，稍後梁直墮求生氣墊旁的行人路上，其後宣告不治。

案件編號：CCDI481/19