自2月26日本港展開疫苗接種計劃以來，至今已74日。而至今日（10日）仍只有約1,087,200人接種第一劑疫苗，當中接種第一劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗人數為約605,400人，而接種第一劑中國科興滅活疫苗僅有約481,800人。至於第二針疫苗，總數有約689,300人完成接種，其中BioNTech人數為約344,700人、科興則為約344,600人，是第二針BioNTech終超越科興。

BioNTech疫苗雖然比科興較遲開始接種，並於3月底曾因為包裝問題而暫停，但香港市民選擇BioNTech仍較科興多，而在BioNTech第二針展開接種的第36日，累計人數亦已經超越科興。而今日有約有34,700接種疫苗，當中約8,000人接種科興，而另外約26,800人則選擇打BioNTech。另外，今日有約12,000人預約接種疫苗，當中科興預約人數為約2,900人，至於BioNTech則為約9,100人。

7人針後不適送院 1人留醫2人擅自出院

另外，周日有7人在接種疫苗後不適送院，當中6人接種BioNTech，以及1人接種科興。而7宗個案，有1人需要留院觀察，以及有2人未遵從醫生勸告擅自離開醫院。其中留院個案為45歲女子，在上水龍琛路體育館接種第一劑BioNTech後昏厥，5月9日下午1時34分送往北區醫院，情況穩定。

至於兩個擅自出院個案，分別為59歲女子，在中山紀念公園體育館接種第二劑BioNTech後，出現心悸，5月9日上午11時26分送往瑪麗醫院後，情況穩定；以及71歲男子在伊利沙伯體育館接種第二劑BioNTech後，同樣出現心悸，5月9日下午4時07分送往律敦治醫院，情況穩定。兩人經診症後，未有遵從醫生勸告而自行出院。

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