涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》將於明日（12日）恢復二讀。「大限」將至，黃大仙區議員劉珈汶和林名溢宣佈辭任區議員；劉珈汶同時退出公民黨，指辭任是不想成為暴權的棋子，林名溢則指以健康理由辭職。

劉珈汶今在Facebook發帖指，對於無法履行競選承諾感抱歉，但宣誓修訂條例通過在即，打壓清算越發猖狂，區議員可做之事太少，「實在不欲在這腐敗不堪的制度下完成無理的宣誓要求，在日漸敗壞的區議會內委曲求全，成為暴權的一枚棋子」。她又表明不想令支持者「活在謊言之下，成全政權欲美化制度的幻想」。對於選擇留下的議員，她也是充滿敬意。

籲港人要抱持希望 敢發聲

本來是前立法會議員譚文豪助理的劉珈汶，指自己經歷過反送中運動後，出選橫頭磡區，擊敗在任20年的「保皇黨傀儡」民建聯黎榮浩，感謝投票於她的4,518位街坊，「在任至今短短497日，是我一生中最光榮的時刻。」

她感激街坊的支持及包容，亦感謝公民黨對她的栽培及照顧，「縱然今天分道揚鑣，但在驚濤駭浪中，相信我們會砥礪前行，不停摸索新方向，直至在應許之地重聚為止。」

她指，港共政權已容不下任何異見聲音，「更窮盡一切手段殲滅敢言的人」，但她仍呼籲港人要抱持希望，勇敢為自己發聲，「或許前路只會愈來愈難行，但我相信只要香港人繼續以公義、良知為信念，香港一定會迎來真正的自由。」

林名溢籲港人鍛鍊身心體魄、做好思想準備

大埔區議員林名溢今亦在Facebook以健康理由宣佈辭職。他表示自上任後未有休息時間，身體狀況大不如前，故無法繼續勝任區議員一職。

他提及，這年經歷很多「喜與悲」，但越感區議員是無權力，政府部門敷衍或卸責，沒有更改政策的餘地，令他意識到區議員只不過是「替政府的錯誤政策執手尾」；同時他眼見同路人被打壓，卻無能為力，漸感心灰意冷：「有能者無權，無能者把權，劣幣驅逐良幣正是香港今時今日的寫照。」

曾以網名「天溢」創作多部網絡小說的他，更以文言文寫到當前局勢，呼籲「同路人」要鍛鍊身心體魄、做好思想準備，又以電影《頭文字D》中「人無事先做到世界冠軍架嘛」的對白，呼籲港人要「留有用之軀，與匪比壽，以期宏願可成之日矣」。

天水連線林進決定宣：仲有一班人堅持 我怎能放棄

另外，元朗區議員、天水連線林進今則宣佈決定宣誓。他指雖想過辭職明志，但認為不能輕易放棄，「儘管前路有多黑暗，仲有一班人堅持著，那我又怎能輕易放棄」。他指，縱使日後被秋後算帳、追討薪津，甚至要面對刑責入獄，他仍相信要堅守每一個可能性。林進曾在去年民主派初選中，與正被還柙的伍健偉合組名單，排在名單第二位。對於日後會否被DQ，他稱「未來的事交給未來處理」。

近日至少25名辭職或「被辭職」

近日多名民主派區議員宣佈辭職，包括多名因民主派初選案而表示未能履行議員職務的區議員，另也有區議員已表明拒絕宣誓而選擇辭職，包括北區的袁浩倫及西貢區的黎銘澤等，至今共有19名區議員宣佈辭職。早前李軒朗和洪駿軒也因選舉呈請被裁定非妥為當選失去議席。此外，葵青區的梁耀忠、荃灣區的岑敖暉、南區的袁嘉蔚、觀塘區的梁凱晴等，則因判囚而失去區議員資格。

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