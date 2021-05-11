本港明天（12日）將會實施新的海外人士來港檢疫規定，如已接種COVID-19疫苗人士，根據其出發地區的風險，可獲減少檢疫日數至最少7天。食物及衞生局公佈10款獲認可的疫苗，除本港正在接種的中國科興滅活疫苗及德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，包括國藥在內的另外4款「中國產疫苗」均榜上有名。至於世界衞生組織批准緊急應用的英國阿斯利康、美國強生及美國莫德納（Moderna）疫苗，也涵蓋在內。

政府上周公佈「疫苗氣泡」下的放寬入境檢疫安排，把海外地區按風險高低，分A1（極高）、A2（甚高）、B（高）、C（中）及D（低）共5組。B組地區來港者，若已接種疫苗，只需提供登機前72小時內的病毒核酸測試陰性結果證明書，及檢疫酒店預訂確認書，檢疫期可縮短至14天。C、D組地區來港者，若已打針，則只需出示檢疫酒店預訂確認書，檢疫期就可分別縮短至14天及7天。雖然縮短了檢疫期，但這些訪港人士仍須接受不少於2次強制檢測，以及完成檢疫期後連續7天自我監察。

政府上周宣佈措施時，表示會盡快公佈本港認可疫苗的清單。食物及衞生局今日上載清單，其中5款屬中國藥監局批准的疫苗，除科興，尚包括康希諾生物、2款國藥疫苗，還包括由安徽智飛龍科馬生物製藥生產的重組DNA疫苗「智克威得」。該疫苗透過重組COVID-19的刺突蛋白，注射人體產生免疫反應。疫苗已在內地、烏茲別克、巴基斯坦、厄瓜多爾等地進行過第3期臨床試驗計劃，值得留意的是，需要打足3針才算完成接種。

其餘獲得港府認可的5款疫苗，包括BioNTech、強生、莫德納，以及分別由英國阿斯利康及由印度血清研究所生產的同款疫苗AZD1222。

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