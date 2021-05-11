網民前年10月31日號召在旺角示威，有人轉移至深水埗與石硤尾一帶聚集，其間有警車遭人掟汽油彈，警員下車追截，並於石硤尾普通科門診外拘捕一名19歲學生。學生被指丟下面罩，並在背囊中藏有火機及連毛巾的玻璃樽等物。涉案學生被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今在西九龍裁判法院開審。

現時21歲被告張柏林，被控於前年10月31日在深水埗巴域街石硤尾普通科門診的公眾地方管有攻擊性武器，即一條毛巾及一個載有布碎與94毫升有機混合物液體的綠色玻璃樽，內含輕質石油蒸餾物。辯方表明被告爭議證物鏈完整性以及是否涉案物品的物主。

見被告將豬嘴扔向山坡 警即出言阻止：唔好扔呀！呢個係你㗎！

警員10887鍾鑑明（譯音）指，當晚8點多出勤，坐警車驅散示威者至巴域街及石硤尾街交界，警車並逆線駛向石峽尾街。當靠近及追趕示威者時，人群中突然有人將汽油彈掟向警車，汽油彈在車身右前方約一米著地爆開起火。

鍾其後下車欲追截掟汽油彈的人，但追不到。他會合隊員後，當時其他同事已拘捕數名非法集結人士，故他負責在附近搜查是否有與案有關的證物。他在辯方盤問下承認，不知道被告在哪處被捕，所以不知道他是否人群中的人。

拘捕被告警員楊俊輝（譯音）則指，當日他在警車上收到訊息，指前方有一輛警車被汽油彈襲擊。其後他下車追截十數名示威者，並發出警告謂：「警察，咪走呀！」

楊指追截期間鎖定了一名戴黑黃色手套的黑衫人，亦即本案被告。黑衫人們跑向後山方向並登上樓梯，楊追上時看見他鎖定的黃手套男子「企咗喺度」，當時他右手持有粉紅色濾罐的防毒面罩，「佢手穿過扶手圍欄，將豬嘴放喺佢身邊嘅山坡度」。

楊見狀遂衝上前制止，謂：「唔好扔呀！呢個係你㗎！我見住你嘅！」隨即上前拾起豬嘴稱：「呢個係你嘅，我見住你扔嘅！」楊即時以膠手銬鎖起被告雙手，並以非法集結的罪名拘捕被告。楊又稱，示威者身處的樓梯前方路上有閘鎖上，故他們未能逃走，其餘黑衫人亦有些停下，被警方拘捕。事後他知悉拘捕地點為石硤尾胸肺科診所的鐵門。

楊快速搜身後打開被告的背囊，見到一個打結透明膠袋，內有一支有液體的綠色透明玻璃瓶，樽蓋有布條，「當時我有理由相信呢支係汽油彈」。

飛虎隊成員或以辯方證人身份作供

其後楊左手拿著被告的背囊，左手持該涉案膠袋連玻璃樽，再將被告移往安全位置，隨後繼續搜查背囊，搜出被告個人物品，包括兩頂帽、黑色衞衣、iPhone及銀包等個人財物，並宣佈以管有攻擊性武器罪名拘捕被告。

主控指出，本案證物中有一個打火機，但楊指搜袋時並沒有看見打火機。

案件今早開審前，控方指已安排辯方希望傳召的兩名警員到庭，但控方不會列兩人作控方證人；如辯方希望傳召他們，可以將他們列為辯方證人，惟因其中一名警員身為飛虎隊成員，工作性質及身份敏感，希望為他申請匿名令。辯方表示，如控方要求兩名警員以辯方證人身份作供，「辯方冇責任幫警方申請gag order（匿名令）喎」。

審訊下午繼續。

【案件編號：WKCC3545/20】

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