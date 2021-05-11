本港近日疫情漸趨穩定，惟香港民意研究所的調查顯示，市民對林鄭月娥的評分維持低位，僅得30.4分，42%市民給予她0分，她的反對率高達71%。前立法會議員張超雄認為，政府長期失信於民，或已墮入「塔斯佗陷阱」，意味着不論政府表現如何，市民只會不滿。

香港民意研究計劃於本月3至7日成功訪問逾千名18歲或以上的香港居民，結果顯示，市民對林鄭的評分由上月底的32分下跌至30.4分，而林鄭的支持率和反對率，分別由18%減至17%，及由68%增至71%，支持率淨值下降至負54百分點，民研表示，上述數字與半個月前分別不大。

局長僅黃錦星支持率達正數

3名司局長方面，市民對政務司司長張建宗和財政司司長陳茂波的評分，分別較上月初錄得下跌2.4分及0.7分，二人最新評分為30.3分及35.1分。律政司司長鄭若驊的評分則由22.7分增至25.0分，評分屬2019年6月以來的新高。

問責局長中，教育局局長楊潤雄最新的支持率淨值較上次調查再下跌2個百分點至負44個百分點，維持評分最差的問責局長；唯一支持率值達正數的人，就只有環境局局長黃錦星，較上次調查上升6個百分點至正2個百分點。

張超雄：政府墮「塔斯佗陷阱」

前立法會議員張超雄憂慮，一眾政府問責班子的評分長期在低位徘徊，已非簡單政策失效的問題，而是墮入「塔斯佗陷阱」下的「失敗政治體制」（Failed state），即政府已不能保障市民在基本生活的安全感，令市民失信於政府，意味着即使政府往後有心改善施政及推出良策，市民亦不會滿意，「即係佢（政府）做得啱，市民又唔滿意；做得唔啱，市民會更加唔滿意」，形容政府未來施政將寸步難行。

張舉例指，香港的疫苗接種率較其他先進國家為低，即使出動政府專家都未能成功鼓勵更多港人接種，反映政府已失去其認受性，難令人信服甚至提出質疑：「好多時唔係再讓專業自主行先，唔係再讓知識行先，而係用咗政治立場行先，或者聽咗特區政府以上嘅一啲權威……睇唔到下面（民間）嘅需要、唔係顧及市民利益出發，（政府的）管治、認受性就會失去，最終導致管治失效」。

香港民意趼究所副行政總裁鍾劍華補充指，近日疫情確診數字有好轉，惟相關官員民望繼續「沉底」，反映政府已管治失效，「已經唔係個別施政範疇嘅問題，而係政府整體性嘅威望下跌」。

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