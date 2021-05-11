較早前，「蘋果日報慈善基金」關顧主任與一位單親媽媽到將軍澳紀念花園「大愛恩人」專區，一起紀念她作出器官捐贈的離世兒子。單親媽媽表示「我支持器官捐贈，我也鼓勵人作器官捐贈。現在，我兒子的器官傳承了其他人的生命，我心靈上感到很安慰」。

大愛恩人

「大愛恩人」計劃旨在向器官捐贈者致以崇高的敬意，在辭世後捐出器官，成為「大愛恩人」，讓末期器官衰竭等待移植的患者有新的生命。器官捐贈者親屬可選擇將捐贈者的骨灰撒放於「大愛恩人」專區，並獲安排在紀念壁豎立個人紀念牌匾。

資料連結：https://www.codr.gov.hk/codr/CInternetAgreeRegistration.jsf

「大愛恩人」遺體器官捐贈者撒放骨灰計劃：https://www.hkkf.org.hk/left1.pdf

在將軍澳紀念花園，除了「大愛恩人」專區外，亦分別設「無言老師」及「大體老師」專區，紀念辭世後作出遺體捐贈的先人。

無言老師

「無言老師」全名為香港中文大學醫學院「無言老師」遺體捐贈計劃，讓中文大學醫科生認識人體解剖學，深入瞭解人體結構。待遺體教學完成後，家屬可領回骨灰並安排在「無言老師」專區撒灰並在紀念壁安裝牌匾。

資料連結：https://www.sbs.cuhk.edu.hk/bd/BD_web_1.html

大體老師

「大體老師」全名為香港大學「大體老師」遺體捐贈計劃。對香港大學醫療專業的學生來說，捐贈得來的遺體能為他們提供學習解剖學的最佳和最真實的方法，為將來治療病患者作出充份準備。「大體老師」在「功成身退」後，家屬可領回骨灰並安排在「大體老師」專區撒灰並在紀念壁安裝牌匾。

資料連結：https://www.med.hku.hk/bdp/index.html

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