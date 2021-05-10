【本報訊】醫委會屢被批醫醫相衞，西醫巫浩源被指向一名末期腎衰竭男病人處方不恰當藥物秋水仙鹼（Colchicine）及甲氨蝶呤（Methotrexate），致病人藥物中毒，最終多重器官衰竭亡。巫浩源被控專業失德，他在醫委會聆訊中承認指控，被判停牌3個月，緩刑18個月。死者家屬昨哭訴，指控涉事醫生「開錯藥就一條人命冇咗」，批評醫委會懲處過輕，要求覆核。

51歲病人阿強2014年患上腎衰竭，接受腹膜透析治療，16年10月底至11月中因痛風向普通科私家醫生巫浩源求診，兩周內求醫五次，巫兩次處方為期四天、每日四次、每次一粒0.6毫克的痛風藥秋水仙鹼，以及兩次處方分別5毫克及7.5毫克的甲氨蝶呤。但美國藥物指引建議，腹膜透析病人兩周內只應服一劑0.6毫克的秋水仙鹼，腎病患者更應避免服用甲氨蝶呤。阿強第六次因腹瀉再向巫求醫，巫轉介他至東院急症室，其後阿強因多重器官衰竭等併發症，入院四日後不治。

社區組織協會幹事彭鴻昌指，巫的轉介信只列明秋水仙鹼，未有提及曾處方甲氨蝶呤，以致院方無法及時找出阿強病重源於中毒，結果入院三天後才獲處方「解藥」活性葉酸，但為時已晚，翌日阿強不治。彭認為巫隱瞞曾處方的藥物，反映誠信有問題。醫療記錄顯示，香港中毒諮詢中心確定阿強病情屬秋水仙鹼、甲氨蝶呤嚴重中毒，引致多個器官中毒。

促醫委會覆核決定

醫委會在死者家屬投訴後，上月30日召開聆訊，報告引述專家報告稱不適合對腹膜透析病人重複處方秋水仙鹼及甲氨蝶呤。研訊小組考慮巫過去沒失當紀錄，並在聆訊過程中合作等，相信重犯機會低，判停牌三個月，緩刑18個月。

死者家屬不滿懲處過輕，希望醫委會覆核，否則考慮司法覆核。死者遺孀盧女士在記者會上一度痛哭，「我每次拜祭我老公，都同佢講唔知畀唔畀到公道佢。」死者胞姐事後亦致電醫委會秘書處，僅獲回覆懲罰已算重。

彭鴻昌引述舊案例，指曾有醫生錯誤注射藥物致病人亡，判停牌兩年，沒有緩刑。他促請醫委會研訊小組本周五覆核限期前主動覆核決定。

本報昨到巫位於柴灣診所，發現診所照常開診，職員向記者稱巫對事件不予置評。醫委會昨日亦未有回應事件。曾任研訊小組主席的醫委會委員蔡堅指，量刑會根據過往案例判斷，但他沒有參與有關聆訊，無法評論，又指緩刑下醫生仍有被定罪紀錄，「去外國行醫有record，周圍都去唔到」，而緩刑亦非罕有。

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